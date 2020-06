Orientamento al lavoro: come diventare veri professionisti del futuro

Come costruire un futuro alternativo

La collaborazione tra Skuola.net e ELIS

Dopo aver superato lache avrà inizio tra meno di due settimane, per i ragazzi c’è un altro scoglio da superare, non certo meno impegnativo e importante dell’ esame di Stato Entrare subito nel mondo del lavoro oppure continuare gli studi? È questo l’enigma che i maturandi dovranno sciogliere non appena avranno il tanto agognato diploma in tasca.Per farlo dovranno sicuramente stare attenti a non farsi abbindolare dai numerosi falsi miti e stereotipi che circolano, maper fronteggiare le sfide del futuro. A spiegareche si prospettano nel mondo del lavoro ci ha pensato laE' lei la role model protagonista del quinto video nato dalla collaborazione tra ELIS e Skuola.net all’interno del Progetto “Sistema Scuola Impresa”. Sempre più spesso, grazie al continuo sviluppo tecnologico, si parla di lavori del futuro e delConcetti questi che vengono ripetuti ai ragazzi e alle ragazze, soprattutto maturandi, ai quali viene chiesto di essere degliMa cosa vuole dire? A chiarire questo concetto ci ha pensato la Dott.ssa Esposito “Vuol direche possa essere quanto più possibile alternativo. Ciò che vediamo oggi molto probabilmente domani sarà diverso”. Per riuscire in questo intento è necessaria certamente tanta volontà, ma non basta. “Per costruire un futuro alternativo – prosegue Esposito - bisognaUn evento può cambiare in maniera traumatica o negativa, noi dobbiamo essere pronti a riorganizzare questo evento in maniera propositiva, attiva”. Consigli, quelli della Dott.ssa Esposito, che tutti i maturandi, già da adesso farebbero bene a seguire, solo così saranno davvero pronti ad affrontare il loro futuro.Laè nata con lo scopo di aiutare i ragazzi e le ragazze ae, di conseguenza, fare una scelta consapevole dopo aver portato a casa il diploma. I sette video realizzati con altrettante role model – ognuna con un’esperienza differente - consentono di affrontareNon solo: prima del lockdown, conseguenze del coronavirus, abbiamo incontrato circa 6300 studenti e studentesse di ben 110 scuole sparse in tutta Italia, per un confronto diretto: grazie a questi incontri abbiamo chiarito le loro incertezze e tolto loro molti dubbi. Non solo, attraverso gli incontri e i video realizzati con le role model, abbiamo voluto condividere con i ragazzie che trovate riassunta all’interno del nostro “Dopo la Scuola” , unasul proprio sul futuro. Se ancora non lo hai acquistato, ti conviene farlo in fretta:Cosa aspetti, non perdere altro tempo, il tuo futuro ha bisogno di risposte!