Orientamento post-diploma: perché le ragazze devono scegliere percorsi scientifici

I nuovi percorsi innovativi per i lavori del futuro

La collaborazione tra Skuola.net e ELIS

La Maturità 2020 è ormai quasi solo un ricordo e ai ragazzi non rimane che decidere, prima di dedicarsi alle meritate vacanze, Ad avere un peso su tale decisione non sono solo dubbi e incertezze tipici dei neodiplomati, ma anche quelli che sono gli stereotipi di genere che rischiano di influenzare le ragazze. Molte di loro, infatti, potrebbero pensare che come quelli che stanno nascendo proprio adesso in molti atenei, siano più adatti ai loro compagni maschi. A spiegare loro che non è assolutamente così, ha provveduto la E' lei la role model protagonista del sesto video nato dalla collaborazione tra ELIS e Skuola.net all'interno del Progetto "Sistema Scuola Impresa" "Se dovessi dare indicherei loro di che nelle università stanno nascendo proprio adesso e che mettono insieme per esempio medicina e ingegneria piuttosto che ingegneria, design thinking e arte". E' questo il suggerimento che la Dott.ssa Gabriella D'Elia dà a tutti i maturandi, ma soprattutto alle maturande, ancora indecisi su cosa fare dopo aver conquistato il tanto agognato diploma. I a cui si riferisce, nascono non certo per caso, piuttosto dalle che richiede, soprattutto ai più giovani, sempre più competenze trasversali. Tali percorsi sono sì scientifici ma forniscono E chi meglio delle donne può mixare questi due aspetti che apparentemente sono distanti ma che in realtà sono complementari? "Le donne – precisa D'Elia – fanno questo sempre da sempre, diamo loro materie prime che poi trasformano in cibo: direi quindi che loro hanno addirittura una marcia in più". Consigli che, certamente, saranno utili a tutte quelle ragazze che proprio in questi giorni stanno decidendo che direzione dare al loro futuro! La collaborazione nata tra ELIS e Skuola.net all'interno del Progetto "Sistema Scuola Impresa" ha l'obiettivo di per fare una scelta consapevole dopo superato la Maturità. I sette video realizzati con altrettante role model – ciascuna con un'esperienza differente - consentono di trattare quelli che sono i Ma non solo: prima del lockdown abbiamo incontrato circa 6300 studenti e studentesse di ben 110 scuole in tutta Italia, per un confronto diretto. Grazie a questi appuntamenti abbiamo tolto loro molti dubbi sul futuro. Attraverso gli incontri e i video realizzati con le role model, abbiamo voluto condividere con i ragazzi l'esperienza ormai ventennale che Skuola.net ha in materia di orientamento.