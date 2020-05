Orientamento post-diploma: perché non farsi condizionare dagli stereotipi di genere

Perché non incappare negli stereotipi di genere

La collaborazione tra Skuola.net e ELIS

Come prepararsi al mondo del lavoro? Skuola.net ti aiuta a scoprirlo Leggi "Dopo la scuola"! Clicca qui!

Dopo aver messo in tasca il diploma, ai ragazzi resta un ostacolo certamente più impegnativo da superare:che, inevitabilmente, traccerà il loro futuro. A pesare su questa decisione, oltre ai dubbi e alle insicurezza tipici dei neodiplomati, ci sono anche glisoprattutto le ragazze.Il rischio per loro è quello di farsi convincere che alcuni percorsi di studi o determinate carriere siano più adatti ai maschietti. Non è così, assolutamente! A spiegarlo ci ha pensato laE' lei la role model protagonista del terzo video nato dalla collaborazione tra ELIS e Skuola.net all’interno del Progetto “Sistema Scuola Impresa” Nella scuola, in famiglia o nei percorsi aziendali sono davverorischiando così di influire in modo negativo sulle scelte degli studenti, ragazze in primis. Ma i giovani del 2020 riusciranno ad abbatterli e superarli senza lasciarsi condizionare? A questa domanda laha una risposta chiara “I più resistenti sì – sostiene – quelli meno resilienti avranno bisogno di aiuto e noi siamo qui per questo, per dir loro di andare avanti e cheE’ questo infatti il messaggio chiaro ed inequivocabile che deve essere recepito dai neo maturandi ma non solo.a cui appartengono, possono intraprendere qualsiasi percorso universitario o lavorativo;è questo il fine della collaborazione nata tra ELIS e Skuola.net all’interno del Progetto “Sistema Scuola Impresa”. Oltre ai sette- ognuna con il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze -, prima del lockdown dovuto al coronavirus abbiamo incontrato circa 6300 studenti e studentesse di ben 110 scuole in tutta Italia. Attraverso gli incontri e i video realizzati con le role model, abbiamo voluto condividere con i ragazzi e le ragazzee che trovate riassunta all’interno del nostro libro, una guida indispensabile per chi, dopo aver portato a casa il diploma, ha le idee confuse proprio sul futuro. Se ancora non lo hai,: è presente anche sui principali siti di e-commerce eCosa aspetti, non perdere altro tempo, il tuo futuro ha bisogno di risposte!