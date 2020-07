Orientamento post-diploma: tutte le possibilità offerte dalle discipline STEM

Perché le STEM sono la chiave del futuro

La collaborazione tra Skuola.net e ELIS

Per i ragazzi che hanno da poco sostenuto l’esame di Maturità queste sono settimane decisive: devono infattiE’ importante per loro avere un quadro completo ed esaustivo non solo delle facoltà da prendere in considerazione ma anche degliche ciascuna di esse offre.Impossibile quindi sottovalutare le opportunità, sempre più numerose, in ambito(scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Proprio di queste discipline e delle possibilità lavorative che offrono ha parlato laE' lei la role model protagonista del settimo video nato dalla collaborazione tra ELIS e Skuola.net all’interno del Progetto“Lea questo Paese a impegnarsi nella ricerca scientifica, nella progettazione, nell’innovazione”. Non ha dubbi la Dott.ssa Laura Scalfi quando parla ai ragazzi che sono in procinto di scegliere quale direzione dare al loro futuro. Ma perché è così importante intraprendere un percorso che abbia a che fare con la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica? “Perché – continua la Dott.ssa Scalfi – oggiin ambiti sia medici che scientifici, o in aziende che puntano sullo sviluppo e sull’innovazione”. Gli sbocchi professionali offerti da queste discipline, insomma, sono molteplici e variegati, impossibile non tenerne conto! Nella scelta post-diploma è quindi fondamentale per i ragazziperché solo tenendo in considerazione queste è possibile scegliere un percorso formativo che vada nella stessa direzione e che quindi possa assicurare loro un futuro.è questo il fine della collaborazione nata tra ELIS e Skuola.net all’interno del Progetto “Sistema Scuola Impresa”. Oltre ai sette- ognuna con il proprio bagaglio di esperienze e conoscenze -, prima del lockdown dovuto al coronavirus abbiamo incontrato circa 6300 studenti e studentesse di ben 110 scuole in tutta Italia. Attraverso gli incontri e i video realizzati con le role model, abbiamo voluto condividere con i ragazzi e le ragazzee che trovate riassunta all’interno del nostro libro, una guida indispensabile per chi, dopo aver portato a casa il diploma, ha le idee confuse proprio sul futuro. Se ancora non lo hai,: è presente anche sui principali siti di e-commerce eCosa aspetti, non perdere altro tempo, il tuo futuro ha bisogno di risposte!