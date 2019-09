Momento di inerzia e baricentro

Baricentro

Momento d'inerzia

E’ quel punto di un corpo esteso dove posso immaginare che sia concentrata tutta la massa. La sua posizione si calcola:1. In un quadrato il baricentro è all’intersezioni delle diagonali.2. Nel rettangolo vale la stessa regola del quadrato.3. Nel cerchio il baricentro sta nel centro della circonferenza che ne delimita l’area.4. In un triangolo il baricentro sta nel punto di intersezione delle mediane.Prendendo come esempio due rettangoli posizionati uno sopra l’altro a formare una L: Essendo una figura bidimensionale la posizione del suo baricentro sarà individuata da due coordinate e quindi si dovrà fare due calcoli distinti. La posizione del baricentro in ognuna delle posizioni si ottiene come media pesata delle posizione dei singoli baricentri.Il momento di inerzia di una sezione è un parametro che mi permette di quantificare quanto una trave sottoposta a flessione riesce a sorreggere dei carichi.Normalmente le travi d’acciaio hanno la forma a doppia T e vengono installate in opera, la capacità di reggere carichi è più alta perché è più alto il momento di inerzia della sezione. Se volessi calcolare il momento si inerzia con un’unità di misura diversa da quella fornita la conversione la devo fare prima del calcolo.