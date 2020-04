Tappe dell’emancipazione femminile in Italia

Il XX secolo ha visto la condizione della donna raggiungere una parità, almeno formale, con quella dell’uomo. Ecco le tappe più significative dell’emancipazione attraverso le leggi che sono state emanate via via:• Legge 17 luglio 1919, n°1176: la donna può accedere a tutte le professioni e coprire tutti gli impieghi pubblici, esclusi quelli che comportano l’applicazione di poteri giurisdizionali come la magistratura o, comunque poteri di rilievo.• Regio Decreto 13 giugno 1942, n°262: abroga le disposizioni che escludono la donna da certe carriere scolastica. Per esempio, le donne possono partecipare ai concorsi per diventare presidi• Decreto Legislativo Luogotenenziale 10 febbraio 1945,. n°223: estende il diritto di voto alle donne. Anch’esse poterono così partecipare al referendum del 2 giugno 1946, col quale il popolo italiano scelse la forma istituzionale repubblicana Da questa data in poi, il processo evolutivo non si è più interrotto e l’uguaglianza formale e sostanziale fra i due sessi è stata ribadita da leggi e da numerose sentenze della Corte costituzionale, in ossequi a quanto stabilito dall’art. 3 della Costituzione.• Legge 13 febbraio 1952, n°1061: detta nuove norme relative all’accesso alla carriera diplomatica. Come requisito per intraprendere la carriera diplomatica non si richiede più il fatto di essere di sesso maschile.• Legge 9 febbraio 1963, n°66: prevede l’accesso delle donne in magistratura senza limitazione di mansioni o di svolgimento di carriera• Legge19 maggio 1975, n°151 riguarda la riforma del diritto di famiglia che si ispira al principio di assoluta parità tra i due coniugi, escludendo ogni aprioristica prevalenza della volontà e delle scelte del marito su quelle della moglie nella gestione delle famiglie e nell’educazione dei figli.• Legge delega, 20 ottobre 1999, ha introdotto il servizio militare femminile su base volontaria• La Corte costituzionale con due sentenze, rispettivamente del 1968 e 1969 ha affermato l’illegittimità costituzionale degli artt. 559 e 560 del codice penale che punivano la donna per il semplice adulterio ed il marito solo per il concubinato.Tra le iniziative assunte per completare e rendere effettivo il processo di parificazione tra uomini e donne ne va ricordata una a livello internazionale: la convenzione sull’eliminazione dei confronti della donna firmata a New York il 18 dicembre 1978, fra i cui firmatari è compresa anche l’Italia.Da segnalare che tutte le leggi italiane in vigore, gli atti e le convenzioni internazionali che in qualche modo interessano la vita e la condizione della donna (famiglia, lavoro, ecc) sono state raccolte nel Codice donna pubblicato a cura del parlamento italiano nel 1985.