Lavoro subordinato e lavoro autonomo

Il lavoro subordinato rappresenta storicamente l’area principale di interesse del diritto del lavoro. L’articolo 2094 del Codice civile propone la struttura di organizzazione dell’impresa e la collaborazione che avviene al suo interno sulla base del lavoro subordinato. Al di fuori di questa categoria si collocano le attività di lavoro liberale, regolamentate all’interno di uno statuto assestante.Dunque, le attività lavorative possono essere ricondotte a due categorie principali: lavoro subordinato o lavoro parasubordinato (o quasi subordinato).A partire dagli anni 60 dello scorso secolo, la rigida distinzione tra autonomia e subordinazione fu messa in crisi in seguito al sorgere di situazioni lavorative difficili da collocare con assoluta precisione nell’ambito di un’area o dell’altra. Questa crisi fu dovuta alla nascita di una serie di attività lavorative non stabilmente inserite all’interno dell’organizzazione di impresa (riguardanti l’attività di commercio, la logistica, il marketing, ecc.).L’organizzazione di impresa subì varie modifiche: scomparvero le imprese meramente adibite alla gestione del ciclo produttivo e alcune attività di commercializzazione vennero commissionate o cedute ai cosiddetti «peripheral workers», così definiti perché non direttamente impiegati dall’impresa e pertanto in essa non integrati.Quest’ultima categoria di lavoratori, definiti «parasubordinati», ottenne un riconoscimento ufficiale tramite la legge 533 del 1973. Essa ha definito «parasubordinati» quei lavoratori che realizzano con le imprese, pur non essendone formalmente dipendenti, collaborazioni continuate collaborative di carattere personale. In particolare, i lavoratori parasubordinati sono dotati di una considerevole autonomia per ciò che attiene alle modalità di esecuzione della prestazione, ma presentano un forte legame con l’impresa cui prestano la propria opera sotto il profilo economico. A tal proposito in alcuni paesi, come ad esempio la Francia, si parla di «lavoratori con dipendenza economica», i quali instaurano con l’impresa un vincolo di subordinazione apprezzabile non sul piano giuridico, bensì su quello pecuniario.