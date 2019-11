I settori di studio della Linguistica generale: come affrontarli

• Classificazione delle lingue del mondo;

• Le lingue e i segni;

• La fonetica;

• La fonologia;

• La morfologia;

• Il lessico;

• La sintassi;

• La semantica;

• La pragmatica;

• La sociolinguistica.



Studio pratico, non solo teorico: la trascrizione fonetica

Consigli per superare l’esame di linguistica generale

La maggior parte degli studenti iscritti a qualsiasi corso di laurea all’interno dellaprobabilmente avranno a che fare conda sostenere.L’rappresentaall’interno della materia in quanto offre una conoscenza complessiva sugli elementi e sulle nozioni generali che formano i vari ambiti in cui si divide.Poiché è una disciplina prettamente universitaria e quindi totalmente nuova rispetto a quelle ‘canoniche’ affrontate a scuola, la maggior parte degli argomenti risultano totalmente estranei per gli studenti che in genere, proprio all'università, per la prima volta scoprono ad esempio la distinzione fra fono e fonema o grafo e grafema.Per molti, soprattutto non frequentanti, la complessità della materia aumenta proprio in relazione alla sua assoluta novità, fattore questo che rappresenta uno dei maggiori scogli iniziali.In effetti, il primo impatto con la fonetica e con la fonologia è sempre fonte di preoccupazione e di incertezza, anche se in realtà, se si capiscono i meccanismi che ne sono alla base, la linguistica apparirà non solo sempre più semplice, ma anche affascinante.Sotto la definizione di linguistica generale si raccolgono, ognuna incentrata sull'Ogni settore di cui la materia si compone, si fonda quindi su uno determinato campo nella cui orbita rientrano diversi concetti specifici.In linea generale, la classificazione dei diversi settori della linguistica generale si divide in:Ognuno di essi racchiude determinatiche tutti insieme contribuiscono a formare una lingua. L’approccio corretto allo studio della linguistica generale deve essere progressivo e partire quindidella lingua, in cui tutti gli elementi trovino la propria collocazione anche attraverso il collegamento con gli altri.Per questo, di ogni campo linguistico bisogna prima comprenderne i concetti principali che ne sono il fondamento per poi collocarli in una cornice più ampia che abbracci tutta la materia.Guarda anche:Molti professori di linguistica generale ritengono necessariosul manuale di riferimento, attraverso. Spesso alcuni predispongonorelativi alla parte fonetica e fonologica in cui, oltre alle definizioni teoriche, viene richiesta anche la trascrizione fonetica. Ma di cosa si tratta? La definizione è molto semplice in quanto è, cioè i suoni, propri delle varie lingue del mondo. Per farlo però è necessario conoscere l’, International Phonetic Alphabet) i cui segni grafici devono necessariamente essere inseriti all’interno diNella trascrizione fonetica è fondamentale segnalare inoltre anche, laed infine evidenziare graficamente elementi propri della lingua parlata come ilPer riuscire a scrivere correttamente, è opportuno, in modo da imparare i simboli fonetici relativi a ciascun suono specifico. Una volta acquisite le regole generali, grazie ad un po’ dila trascrizione fonetica diventerà sempre più automatica e naturale.Per superare l’esame di linguistica generale al meglio, dovrai avere quindisia sullasia su quella ‘’.Per la teoria, preparati sui concetti più importanti per ciascun ambito della linguistica (morfologico, lessicale, sintattico e così via), magari arricchendo l’esposizione con esempi pratici. L’importante è non studiare a memoria la materia ma capirla, riuscendo anche a comprenderne ianche attraversoPer completare la parte relativa alla fonologia e alla fonetica, esercitati con la trascrizione fonetica in modo da essere preparato ad ogni eventuale domanda il giorno dell’esame. Se il professore poi non ti chiederà direttamente un esempio di trascrizione fonetica, potrai sempre proporlo tu ottenendo punti aggiuntivi che alzeranno il voto finale dell’esame.