Media esami universitari: come calcolare la media ponderata

Differenza fra media aritmetica e media ponderata

• Moltiplicare il voto di un esame per il numero di crediti relativi a quell’esame stesso;

• Sommare tutti i risultati ottenuti dalle moltiplicazioni;

• Dividere il risultato per il numero dei crediti.



• 1° Esame: voto 30, crediti 5;

• 2° Esame: voto 25, crediti 12;

• 3° Esame: voto 28, crediti 10.



Dalla media ponderata al voto di base in sede di laurea

Come si calcola la media ponderata bisogna seguire precisi passaggi:

Il calcolo che si deve fare in questo caso è espresso nella formula: (30x5)+(25x12)+(28x10)/ (5+12+10)= media ponderata 27,03.

Per calcolare il voto finale di base di partenza, basterà il risultato della media ponderata ottenuta. Tornando al nostro esempio dunque la formula da adottare sarà la seguente: (27,03 x 11) / 3 = 99,11.