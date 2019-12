Come superare l’esame di Fondamenti di Informatica

Argomenti di studio dell’esame di Fondamenti di Informatica

• Nozione di algoritmo;

• La macchina di Von Neumann;

• Caratteristiche dei linguaggi;

• Architettura della macchina;

• Hardware e software;

• Calcolo binario;

• Linguaggio Java;

• Package e Package di I/O;

• Linguaggi context free;

• Proprietà dei linguaggi CS;

• Algoritmo CYK.



L'esame di Fondamenti di Informatica è obbligatorio in molte facoltà universitarie. Il programma relativo all'esame, come suggerisce la denominazione stessa, è ovviamente rivolto allo studio delle basi della materia sia dal punto di vista della teoria sia dal punto di vista della pratica attraverso cui funziona la macchina. Considerata la natura pratica dell'insegnamento, solitamente il corso è strutturato in lezioni teoriche a cui si aggiungono esercitazioni pratiche. Anche l'esame dunque, probabilmente si compone di una parte orale sulle nozioni teoriche apprese e di una pratica sull'uso del computer.