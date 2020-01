Come superare l’esame di diritto costituzionale

Gli argomenti dell’esame di diritto costituzionale

• Le tre forme di potere e la loro differenziazione (potere legislativo, esecutivo e giudiziario);

• Le diverse forme di governo;

• Le fonti del diritto;

• Il Parlamento e le sue funzioni;

• Il Governo e le sue funzioni;

• Il Presidente della Repubblica e le sue funzioni;

• La Costituzione: leggi e articoli;

• La Corte costituzionale;

• Regioni, province e comuni;

• Le libertà dell’individuo.



Fare questo esame prima degli altri

Studiare il manuale di base

Studiare la Costituzione

Rimanere aggiornati sull’attualità

Non studiare a memoria

Esercitarsi per acquisire il linguaggio giuridico

L’esame diè tra quelli di base in diverse facoltà tra cui quella die di. Per molti studenti universitari, soprattutto per quelli diplomati nei licei, si tratta di unain quanto lo studio del diritto è previsto quasi esclusivamente nei tecnici.Nonostante la novità rappresentata dalla materia, non si tratta di un esame particolarmentema per superarlo al meglio è comunque opportuno procedere con ordine seguendo un piano di lavoro ben preciso.Come suggerisce anche il nome stesso dell’insegnamento,che ne costituiscono la sostanza spaziano fra:L’esame di diritto costituzionale rappresenta un esame di base poichépiù impegnativi come quelli di diritto del lavoro, pubblico, amministrativo, tributario, civile e penale.proprio per familiarizzare con i concetti generali che negli altri esami di diritto concentrati su diversi ambiti, saranno poi affrontati in maniera più puntuale e quindi complessa.in programma è assolutamente fondamentale poiché ogni concetto è importante per capire il successivo. Le lezioni costituiscono sicuramente un valido aiuto nella comprensione della materia ma non possono comunque sostituire lo studio del manuale, per sua natura più completo ed esaustivo.Accanto allo studio integrale del manuale di riferimento, è fortemente consigliato munirsi anche del, per poter entrare proprio nel vivo della materia. Una delle domande più frequenti infatti in sede di esame è proprio, solitamente, quelli appunto di contenuto più generale.Rimanere aggiornati sulle notizie diè fondamentale per superare al meglio questo esame che riflette la sua natura pratica proprio nell’attualità attraverso ad esempio mozioni di sfiducia, elezioni, referendum e abrogazioni, modifiche o creazioni di leggi ed emendamenti di vario tipo.Domande frequenti possono anche concentrarsi su altri argomenti strettamente attuali che però riguardano lecome ad esempio quelli relativi alle convivenze di fatto, ai matrimoni contratti da persone dello stesso sesso, alla procreazione indotta dalla medicina.potrebbe rivelarsi quindi molto importante per essere pronti a rispondere anche a domande estranee allo studio strettamente teorico da manuale ma comunque inerenti al diritto costituzionale, considerato nella sua applicazione immediatamente pratica.Anche se le nozioni da conoscere sono molte,, in quanto rischierebbe di incrementare soloDopo essersi procurati tutto il materiale necessario per studiare, per prima cosa è opportuno impegnarsi inper iniziare a capire complessivamente la materia, discernendo gli argomenti principali da quelli accessori.Duranteinvece è consigliatosu un foglio ed evidenziando così i passaggi logici che li collegano gli uni agli altri. Procedendo in tale modo, sarà più facile comprenderli e ricordarli, senza per questo studiarli a memoria.La complessità di un esame di diritto è rappresentata anche dallache caratterizza la disciplina. Per questo, per superare al meglio l’esame di diritto costituzionale, è opportuno esercitarsi ripetendo ad alta voce con il linguaggio settoriale appropriato per esprimere i concetti giuridico.