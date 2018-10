Come seguire le lezioni all'università: consigli e metodo

Le lezioni universitarie, te ne sarai accorto subito, sono ben diverse da quelle del liceo. Non solo per quanto riguarda la durata, ma soprattutto per la consistenza degli argomenti trattati e di conseguenza per la concentrazione che devi avere durante la spiegazione del prof. E’ possibile quindi che ti capiti di non riuscire a mantenere un livello di attenzione adeguato dall’inizio alla fine. Per questo motivo noi di Skuola.net abbiamo deciso di darti alcuni semplici e pratici consigli per seguire al meglio le tue lezioni universitarie.

Seguire le leziioni all'università: come prendere appunti

Come registrare le lezioni università

Lezioni all'università: come socializzare

La cosa più importante durante una lezione universitaria èPer farlo quindi, ti occorre una penna, anche se è sempre meglio averne qualcuna in più in borsa, e un bloc notes o un quaderno. A questo punto devi ‘solo’ cercare di prendere più appunti possibili.o meno, hai sempre modo, una volta tornato a casa o durante la pausa tra una lezione e un’altra, di copiarli in bella. In questo modo avrai la possibilità di ripassare la lezione e facilitare il tuo studio quando dovrai preparare il tuo esame!spesso i prof riescono a concentrare in poco tempo davvero tante informazioni alle quali è difficile star dietro, allora puoi. La maggior parte dei docenti non ha problemi a vedere sulla cattedra registratori in modalità REC: in questo modo saraiTornato a casa, ti basteràper completare i tuoi appunti e riflettere su ciò che durante la lezione non ti era chiaro! Il registratore poi ti potrà essere utileuna potrai seguirla e l’altra registrarla.All’università, maggiormente che al liceo, èil gioco di squadra è infatti fondamentale. Puoi infattio, per le lezioni particolarmente complesse e difficili, stabilire diOgnuno potrà prendere appunti in un momento diverso della lezione, e al termine mettere assieme il tutto.