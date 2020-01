Come studiare Anatomia umana per Medicina

• Anatomia umana I: comprende la storia e le nozioni generali del corpo umano tra cui quelle relative all’apparato locomotore (arti, articolazioni, muscoli, pareti, ecc) e a quello circolatorio (cuore, vasi capillari, vene, arterie, ecc).

• Anatomia umana II: comprende lo studio degli organi linfoidi ed emopoietici, l’apparato respiratorio, digerente, urinario e genitale (maschile e femminile).

• Anatomia umana III: comprende lo studio del sistema nervoso centrale e periferico e dell’apparato della sensibilità specifica (vista, udito e tegumentario) ed endocrino.



Frequentare le lezioni

Studiare bene il manuale

Studiare con le immagini

Suddividere gli argomenti di studio

Schematizzare le nozioni

Partecipare ad una dissezione in laboratorio

Memorizza le parti invariabili greche o latine

Ripetere osservando le immagini

è uno degli esami più difficili in assoluto del corso di laurea in, e proprio per la vastità e la complessità degli argomenti trattati, in questa facoltà generalmente viene suddiviso in più parti:Anche se la frequenza alle lezioni non sempre è obbligatoria in questo insegnamento, è comunque importante frequentare le lezioni che, oltre a rappresentare, chiariscono anche gli argomenti specifici del programma. Inoltre, l’ascolto delle spiegazioni del docente aiuta anche aGuarda anche:Gli appunti e le dispense non bastano certo per prepararsi in modo completo. Per questo,, sebbene faticoso, è assolutamente essenziale per poter superare l’esame di Anatomia umana.Un buon modo per approcciarsi allo studio è sicuramente quello di affrontare gli argomenti sul manuale procedendo di pari passo con le lezioni, in modo da avere già una prima approssimativa conoscenza del materiale. Per capire e memorizzare bene gli elementi e le funzioni che caratterizzano il corpo umano e i suoi apparati, bisogna studiare bene e senza fretta.Inoltre, nemmeno la prima lettura può essere superficiale in quanto è opportuno iniziare sin da subito a, anche con colori diversi, così da focalizzarli e saperli contestualizzare anche all’interno del discorso generale.Lo studio teorico di anatomia umana non può assolutamente prescindere da quello delle relativeche aiutano a far comprendere e memorizzare anche termini tecnici che altrimenti suonerebbero semplicemente come parole vuote.Preferibili alle immagini sui manuali sono i veri e propriche offrono, arricchendole di ogni minimo particolare. È fondamentale inoltre procurarsi ancheper capire e memorizzare la posizione di ogni osso, organo e articolazione.Per riuscire a studiare e a comprendere anatomia umana è importante suddividere lo studio in base agli argomenti che dovranno essere disposti in ordine crescente: dagli apparati basici come quello scheletrico, muscolare e circolatorio a quelli particolari, così come dagli elementi fondamentali e generici a quelli particolari come appunto i diversi organi e le loro funzioni all’interno dei diversi apparati.Per ricordare meglio tutti gli elementi che costituiscono il corpo umano e le connessioni che ne determinano il funzionamento, è utile, dividendo magari il materiale per argomenti. Schematizzando i concetti e la relativa terminologia infatti sarà più semplice memorizzarli.è assolutamente fondamentale sia per vedere da vicino gli organi sia per comprendere in generale la composizione interna del nostro organismo e quindi la sua anatomia.Per superare questo esame basilare e propedeutico al mestiere stesso di medico, è davvero molto importanteOsservare da vicino gli organi permette inoltre di confrontare ciò che si è appreso dai libri con ciò di cui realmente l’uomo è composto; se sorgono dubbi e domande inoltre,al medico da cui si è accompagnati e istruiti.per eccellenza, ile il. Per aiutare la memorizzazione dei numerosi termini è utile quindi focalizzare l’attenzione sui diversiche, unendosi insieme, danno vita a molta parte del vocabolario medico (ad esempio i prefissi “cardìa” che significa “cuore” e “algìa” che significa “dolore”).Dopo aver studiato bene tutto il materiale in programma, per verificare la conoscenza delle nozioni apprese, è opportunoin modo da