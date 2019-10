Esercitare la memoria a lungo termine

• Memoria sensoriale: si concentra sulle impressioni sensoriali che sfumano dopo pochi secondi;

• Memoria a breve termine: trattiene una quantità limitata di informazione per poco tempo;

• Memoria a lungo termine: è un ‘archivio’ permanente dove le informazioni rimangono per tutta la vita.



• L’acquisizione di un’informazione nuova;

• Il consolidamento dell’informazione anche mediante il confronto con un’altra già conosciuta;

• Il recupero di un’informazione precedentemente immagazzinata nella memoria a lungo termine.



Giochi di parole: come allenare la memoria per studiare

Dai numeri alle immagini

Il corpo e gli elenchi

Come associare un nome ad un’immagine

Le informazioni che gli studenti devono incamerare ogni giorno sono davvero molte e diversificate fra le varie materie. Ciò che rende lo studio difficile e faticoso è proprio l’attività dipresenti nei diversi programmi scolastici. Dopo aver compreso la materia e averla approfondita con attenzione, esistono alcuni espedienti mnemonici che possono aiutare a focalizzare e quindi a ricordare nel tempo nomi, numeri, concetti e sequenze mediantedi supporto allo studio. Ecco quindi come allenare la memoria per studiare per un esame all'università o altre prove e verifiche.Lasi suddivide inGli esercizi mnemonici che ti proponiamo sono finalizzati proprio ad esercitare non solo la memoria a breve termine ma soprattutto quella a lungo termine, in relazione all’importanza che il concetto studiato riveste. In ogni caso la memorizzazione è un processo che attraversaMae abituarla ad incamerare quante più informazioni possibili contemporaneamente? Ecco alcuni utiliche potranno rivelarsiGuarda anche:, soprattutto se sono composti dacome sono ad esempio le filastrocche, possono sicuramente facilitare laInsieme alle rime, alle assonanze e alle consonanze, altri espedienti validi sono anche glie gliGlisi configurano come parole composte dallecome ad esempio in matematica si può creare il termine PEMDAS Parentesi, Esponenti, Moltiplicazioni, Divisioni, Addizioni, Sottrazioni per delineare l’ordine delle operazioni da eseguire per svolgere un’equazione.Glisono simili agli acronimi e come questi ultimi, come ad esempio: ‘Ma con gran pena le reca giù’ scandisce i nomi con cui si suddividono le Alpi (Ma= Marittime; Con= Cozie; Gran= Graie; Pena= Pennine; Le= Lepontine; Re= Retiche; Ca= Carniche; Giù= Giulie).Questo piccolo trucchetto funziona quando si deve ricordare una sequenza di numeri in un ordine preciso. Il meccanismo alla base di questa tecnica mnemonica consiste nelloLo 0 ricorda una palla, l’1 una penna, il 2 la sagoma di un cigno o di metà cuore, il 3 un paio di manette aperte o un serpente, il 4 la vela di una barca e così via.attraverso l’immaginazione possono quindiin grado di interagire ed essere correlati anche fra di loro secondo un ordine consequenziale specifico.Per memorizzareè efficace la tecnica che prevede la loro memorizzazione attraversoche muovendosi secondo un determinato ordine, possono interagire anche con essi.Quest’ultimo espediente può essere utile in materie dove viene coinvolta anchecome accade in Storia dell’arte. In questo caso, per associare il nome di un’opera al suo artista o, è possibile focalizzare quali sono i suoie le sue, meglio se bizzarre e strane, a cui far risalire le informazioni stesse dell'opera.