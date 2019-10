Come studiare in poco tempo per l'università: le migliori tecniche

Rileggi entro 24 ore dallo studio

A quanto pare questo metodo era noto agli studiosi sin dal 1885, il cui nodo centrale dimostra che la prima volta che si ascolta una lezione o si studia qualcosa di nuovo, il cervello immagazzina l’80% delle informazioni purché si rilegga quello che si è studiato entro 24 ore. Gli esperti quindi consigliano di rivedere un argomento subito dopo averlo letto o ascoltato per la prima volta. In questo modo dopo una settimana si è in grado di conservare il 100% dei concetti studiati solo dopo cinque minuti di ripasso.



Collegamenti e memoria visiva

Creare collegamenti tra gli argomenti studiati è sicuramente utile per memorizzare più velocemente quei concetti. Se hai più memoria visiva, potrebbe esserti d’aiuto visualizzare tutte le informazioni di cui hai bisogno in un solo posto, come su un foglio o su una lavagna.



Il metodo Fenyman Questa tecnica prende il nome dal suo ideatore, il fisico Robert Fenyman, e consiste in un processo di decostruzione e ricostruzione delle idee, al fine di riuscire a capire anche i concetti più difficili.

Se puoi provarne l'efficacia, prendi un quaderno e scrivi su una pagina bianca 'quaderno di cose che non conosco'. A questo punto studia l’argomento che intendi ricordare e scrivi sul quaderno quello che hai compreso come se dovessi insegnarlo ad un bambino. Questo metodo ha due vantaggi: potrai semplificare anche i concetti più impegnativi, e allo stesso tempo ti costerà poco tempo!



Come studiare in poco tempo per l'università: ultimi consigli per prepararti

L’autovalutazione è importante

Capire fino a che punto si è preparati è fondamentale per orientarsi nello studio e approfondire o ripassare alcuni argomenti rispetto ad altri. A questo proposito puoi approfittare delle vecchie prove di esame eventualmente lasciate a disposizione degli studenti da alcuni professori, o anche dei test di autovalutazione. Oltre a esercitarti, potrai così avere un’idea delle domande più gettonate dal professore e sentirti quindi più preparato ad affrontare l'esame.



La concentrazione zen La concentrazione è alla base di uno studio più veloce ed efficace. Per questo, cerca di eliminare ogni forma di distrazione, spegni il telefono e dedicati per un tempo prefissato allo studio così da velocizzare l’apprendimento e fissare i concetti in modo più rapido. Fai qualche piccola pausa ogni tanto, necessaria per mantenere attiva tutta l'attenzione di cui hai bisogno.



