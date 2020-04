Svevo, Italo - Pensiero (2)

Italo Svevo: il pensiero

Svevo nacque a Trieste e quindi in una zona posta a margine dei grandi centri culturali italiani; tuttavia, nello stesso tempo, vivere a Trieste aveva un aspetto positivo perché permetteva di entrare in contatto col pensiero dell’Europa centrale, tedesco ed austriaco. Fra l’altro, Svevo conosceva il tedesco e questo gli permise di entrare in contatto direttamente con la teoria evoluzionista di Darwin, con il pensiero di Marx, con il pensiero irrazionale e con le teorie di Freud.Tutte teorie da cui egli fu influenzato e che rielaborò in modo personale.Nei suoi romanzi, Svevo rappresenta la coscienza dell’uomo moderno in crisi. Per questo motivo egli si interessa soprattutto della psiche umana. Ne deriva che l’ uomo non è dotato di una personalità unica, bensì, come Pirandello, i personaggi dei suoi romanzi lottano fra aspirazioni di cui si rendono ben conto e desideri che invece restano soltanto a livello di inconscio. Pertanto, esso tende ad autoingannarsi. Il concetto di “autoinganno” deriva dalla filosofia irrazionalistica della fine del XIX secolo (la vita viene intesa come manifestazione di un principio alternativo alla ragione: una insopprimibile volontà di vivere, sfrenata e non basata sulla ragione, che persegue solo lo scopo di accrescere se stessa.). In particolare, il pensiero irrazionale è presente dei seguenti scrittori: Schopenauer, Nietzche e Freud.• Schopenauer (che influenza soprattutto i primi romanzi di Svevo) sostiene che la volontà del singolo individuo non è libera perché riflette una volontà superiore che non ha nulla di razionale• Da Nietzche, Svevo riprende la polemica contro la società borghese. Dal filosofo tedesco, Svevo riprende anche il concetto secondo il quale l’ “io” è costituito da tante coscienze e da tante forze che spesso sono in contrasto fra di loro. Di Nietzsche, invece, non accetta la teoria del superuomo che, al contrario, ritroviamo in D’Annunzio.• Grazie alle teorie di Freud, Svevo arriva a scoprire i meccanismi psicologici dell’uomo legati all’inconscio secondo i quali noi possiamo scoprire la motivazione delle nostre azioni più segrete. L’influenza di Freud è presente soprattutto nel romanzo La coscienza di Zeno: in esso lo scrittore arriva alla conclusione che la nevrosi può essere utile perché ci permette di osservare da realtà da un’angolatura diversa e spesso privilegiata.Il fatto che l’interesse dio Svevo sia rivolto all’analisi psicologica del singolo, non esclude che egli osservi in modo concreto il contesto sociale in cui vive l’uomo; questo lo porta alla convinzione che l’avanzare della società moderna provoca la crisi dell’individuo. Di conseguenza, egli critica con violenza la società borghese, presa com’è da un ottimismo troppo facile e da un atteggiamento conformista. Dalla teoria evoluzionista di Darwin, Svevo riprende il concetto della “lotta per la vita” che egli trasferisce dall’ambito naturale all’ambito sociale; infatti, nella società gli individui più deboli ed inadatti, crollano di fronte agli individui più forti. Tuttavia, egli non accetta la visione ottimistica della teoria evoluzionista: infatti, come sostiene nella conclusione de La coscienza di Zeno, l’uomo con il suo comportamento, arriverà, un giorno, a distruggere totalmente la natura.Quando Svevo condanna la società industriale perché provoca l’alienazione dell’uomo costretto a garantire un lavoro ripetitivo, egli non fa altro che ispirarsi alle teorie di Karl Marx. Tuttavia, del filosofo tedesco, egli non accetta le prospettive politiche.