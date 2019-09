Machiavelli tra passato e futuro

Che cosa deriva dalla tradizione precedente

Storici classici

Specula principis

Tradizione letteraria italiana

Commediografi latini

Che cosa consegna alla tradizione successiva

Moderna scienza della politica

Visione laica della politica

Valore dell’osservazione e dell’esperienza

Valore esemplare della storia

Commedia regolare

• Storici classici (Erodoto, Polibio, Plutarco, Svetonio) fonte della riflessione politica di Machiavelli• Tito Livio (59 a.C. - 17 d.C.) presente nel Principe e nella Mandragola, oggetto, con il suo Ab urbe condita, del commento dei Discorsi.• Tradizione medievale del genere.• Il De principe (1493) di Giovanni Pontano.• Retroterra generico, dal quale Machiavelli si distacca in modo significativo.• Il commento umanistico, modello presente specialmente nei Discorsi.• Dante, con il quale il “bestiario politico” presente nel Principe istituisce un rapporto oppositivo.• Boccaccio, presente nella Mandragola come modello del racconto di beffa.• Terenzio e Plauto, con i loro intrecci, tra i modelli più presenti del teatro contemporaneo.• Nascita dell’“arte” o scienza della politica.• Regole generali dedotte dallo studio dei casi particolari.• Centralità dello Stato e delle leggi essenziali per la civile convivenza.• Analisi politica svincolata da considerazioni di ordine etico-religioso.• Valutazione degli atti politici in base alla loro efficacia.• L’esperienza diretta e l’osservazione della realtà come dato “scientifico” su cui edificare le visioni d’insieme• Machiavelli precursore del metodo della scienza moderna.• La storia come repertorio di esempi concreti e reali tratti dal passato e utili all’analisi e alla comprensione del presente.• Con la Mandragola partecipazione decisiva alla rifondazione della commedia regolare.