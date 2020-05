Il romanzo cavalleresco

In Francia

In Italia

Il romanzo cavalleresco si diffonde nelle corti del nord della Francia. Gli argomenti non sono storici, ma sono tra la storia e leggenda. I romanzi cavallereschi si raggruppano in cicli ed hanno sempre gli stessi personaggi. Gli eroi antichi vengono descritti come cavalieri. L'amore per la donna amata è sempre presente. È presente la magia.C'è un desiderio di affermazione. Un tema ricorrente è quello della ricerca di un oggetto o di una persona. Vi sono alcuni riferimenti alla religione, ma il tema non è religioso. Il pubblico a cui si rivolgeva era un pubblico cortigiano, infatti in origine questo genere letterario si poneva l'obiettivo di intrattenere il pubblico di corte.In Francia romanzo cavalleresco si sviluppò secondo due filoni:- filone che tratta l'argomento delle guerre e delle battaglie, ossia il ciclo carolingio. Il ciclo carolingio è caratterizzato dai paladini di Carlo Magno.-filone che tratta l'argomento amoroso e sentimentale, ossia il ciclo bretone. Il ciclo bretone è caratterizzato dalle avventure di corte del re Artù.In Italia il romanzo cavalleresco si è diffuso intorno al 1400. Il più celebre romanzo cavalleresco italiano è l'Orlando furioso di Ludovico Ariosto, Che può essere considerato come il seguito o la rielaborazione delle precedente romanzo cavalleresco di Boiardo.per approfondimenti vedi anche: