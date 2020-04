Gabriele D'Annunzio - Vita e Opere, schema

Gabriele D'Annunzio

Estetismo e la sua crisi

I Romanzi del Superuomo

Le opere drammatiche

Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi

Maia

Elettra

Alcyone

La sera fiesolana (da Alcyone)

Pioggia nel pineto (da Alcyone)

Periodo “notturno”

Nato a Pescara nel 1863 da una famiglia borghese e studia in una delle scuole più aristocratiche del tempo, a soli 16 anni pubblica la sua prima raccolta di liriche.A 18 anni si trasferisce a Roma per frequentare l’università, ma interrompe gli studi iniziando a condurre una vita mondana e lavorando presso giornali.Legge le opere di Nietzsche e ha una relazione con Eleonora Duse.Eletto deputato dell’estrema destra ma, ben presto, passa alla sinistra.1910: fugge in Francia per sottrarsi ai creditori e torna in Italia allo scoppio della prima guerra mondiale e si arruola volontario.Nel dopoguerra capeggia la marcia su Fiume, dove instaura un dominio personale sfidando lo stato italiano, ma viene scacciato nel 1920.Diventa il punto di riferimento del fascismo, ma poi viene emarginato e “confinato” in una sontuosa villa di Gardone, dove muore nel 1938.Canto Novo:- in poesia, ripreso Carducci.- fusione ebbra tra io e natura → vitalismo sfrenato + fascino per la morte.Terra Vergine:- corrispondenza in prosa di Canto Novo, ripreso Verga di Vita dei Campi.- protagonisti: basse sfere abruzzesi.- mondo idillico e non problematico. (il primitivo, l’eros, la violenza)- intromissione della soggettività del narratore.Novelle della Pescara:- matrice verista: interesse dialettale e regionale.- matrice decadente e irrazionalistica con il compiacimento di un un mondo magico, superstizioso e sanguinarioIntermezzo di rime, Chimera, Isaotta (Estetismo):- La vita sottoposta alla legge del bello → vita come opera d’arte.- culto religioso dell’arte e della bellezza → ricerca di eleganza estenuante + artifici formali + echi letterari.D’Annunzio non si accontenta di sognare rifugiandosi nella letteratura: vuole vivere quel personaggio anche nella realtà; si occupa di produrre libri di successo. Sfruttando i meccanismi della produzione capitalistica propone un’immagine nuova di intellettuale, che si pone fuori della società borghese, facendo rivivere la condizione privilegiata dell’artista che era propria di epoche passate.Debolezza dell’esteta che non è in grado di opporsi realmente alla borghesia. Il suo isolamento sdegnoso non è privilegio, bensì segno di impotenza. Il culto della bellezza si trasforma in menzogna.Il piacere (crisi dell’estetismo):- Andrea Sperelli protagonista e alter ego di D’Annunzio vuole vivere una vita da esteta ma, essendo un uomo dalla volontà debole, l’estetismo si trasforma in forza distruttiva che lo priva di ogni energia morale e creativa.- A. vive di menzogne, anche in amore: tra la donna fatale (Elena Muti) e la donna pura (Maria Ferres) sceglie la donna fatale, sfruttando l'altra come sostituta.- D’Annunzio critico nei confronti del personaggio ed esprime giudizi → ambiguità.- romanzo psicologico: dà attenzione all’interiorità del personaggio indagando con sottile indugio analiticoGiovanni Episcopo, L’innocente, Il poema paradisiaco → Fase della “bontà”, fase di stanchezza e ripiegamento su sentimenti e affetti intimi. (crisi dell’estetismo)D’Annunzio coglie alcuni aspetti della filosofia di Nietzsche, ma li banalizza:- rifiuto del conformismo borghese e dei principi egualitari.- esaltazione dello spirito “dionisiaco” cioè un vitalismo gioioso.- rifiuto dell’etica della pietà e dell’altruismo.- esaltazione della volontà di potenza → mito del superuomo. (interpretato come diritto di pochi esseri eccezionali ad affermare se stessi)Atteggiamento antiborghese e antidemocratico → vagheggiamento di un’aristocrazia nuova che sappia elevarsi a superiori forme di vita attraverso il culto del bello e l’esercizio della vita attiva ed eroica così che la stirpe latina arrivi a toccare la sua forma più compiuta.Il nuovo personaggio del superuomo ingloba in sé la figura dell’esteta: l’estetismo diviene strumento di una volontà di dominio sulla realtà. L’eroe dannunziano non si accontenta più di vagheggiare la bellezza in una dimensione appartata, ma si adopera per imporre, attraverso di essa, il dominio di un élite, violenta e raffinata insieme, su un mondo meschino e vile come quello borghese. Tentativo che va in direzione opposta rispetto a ciò che proponeva il mito dell’esteta poiché affida all’artista superuomo il ruolo di vate (guida) ed anche compiti più pratici.Egli non si piega all’accettare la sorte comune, ambisce a rovesciarla e a ritrovare un ruolo sociale e poiché la società non gli concede ciò si conferisce da sé tale ruolo attribuendosi il compito di profeta di un ordine nuovo. L’artista, proprio mediante la sua attività intellettuale deve porre fine al caos del liberalismo borghese, della democrazia e dell’egualitarismoTrionfo della morte (1894):- l’eroe (Giorgio Aurispa) è ancora un esteta che è travagliato da una malattia interiore che gli toglie energie vitali e che va alla ricerca di un nuovo senso della vita che permetta di attingere alla pienezza.- un breve rientro nella sua famiglia lo fa rientrare nel groviglio di nevrosi della vita familiare, a rivivere il conflitto con il padre e ad assistere al suicidio dello zio. La ricerca porta l’eroe a riscoprire le radici della sua stirpe, egli rimane, però, disgustato da quel mondo barbarico e primitivo e la ricerca in questo senso fallisce; così come fallisce la ricerca del misticismo religioso.- la soluzione che gli si affaccia è quella nietzschiana, ma l’eroe non è ancora in grado di realizzare il progetto a causa delle forze oscure della sua psiche che si manifestano nelle sembianze della donna Ippolita. Prevalgono in lui le forze negative della morte → si suicida portando con sé la “nemica”.- muore il personaggio, ma rinasce l’autore da dominatore.- romanzo psicologico, tutto incentrato sull’interiorità del protagonista; l’intreccio è scarno poiché sostituito dalla dinamica dei processi interiori; il protagonista rappresenta l’”inetto” (intimamente corroso nelle sue forze vitali) che rifiuta il mondo sociale e si chiude gelosamente nel suo io.- fitta trama di simboli (es. suicidio dello zio che preannuncia il suo) come nel PiacereLe vergini rocce (1895) → manifesto politico del superuomo:- svolta ideologica e radicale.- l’eroe, Claudio Cantelmo, è più forte e sicuro ed è sdegnoso della realtà borghese contemporanea e del liberalismo, vuole portare a compimento in sé “l’ideal tipo latino” e generare il superuomo che guiderà l’Italia a destini imperiali- putredine e decadenza come stimolo alla vita e all’azione eroica nella nuova ideologia superomistica, l’eroe non teme più le forze disgregatrici e va a cercare la donna con cui generare il futuro superuomo tra tre sorelle da una famiglia della nobiltà borbonica che è ormai in sfacelo devastata da follia e malattia.- dietro a propositi vitalistici, eroici e trionfali si cela una segreta attrazione per la putredine, la decadenza, la morte; ciò è ravvisabile nella conclusione del romanzo poiché l’eroe non riesce a scegliere tra le tre sorelle e si chiude con la sua perplessità.- inizialmente sceglie Anatolia che ha maestà e forza interiore tipiche di una regina, ma essa non può seguire il cammino verso la gloria poiché ancora troppo legata al triste destino della famiglia; l’eroe sceglie, quindi, Violante, incarnazione inconfondibile della donna fatale, immagine di un eros perverso, distruttivo e crudele paragonabile alla “nemica” del trionfo.- primo romanzo di un ciclo, gli altri l’eroe avrebbe raggiunto la sue mete, ma non furono mai scritti.- si alternano parti oratorie a parti basate sul simbolismo, clima mitico e favoloso.I protagonisti dannunziani restano sempre deboli e sconfitti, nonostante le loro velleità attivistiche ed eroiche.Il fuoco (1900) → manifesto letterario del superuomo:- l’eroe, Stelio Effrena, medita una grande opera artistica che sia la fusione di poesia, musica e danza per creare un nuovo teatro per forgiare lo spirito nazionale della stirpe latina.- forze oscure si oppongono, tra cui una donna, Foscarina Perdita, attrice verso il declino della maturità che incarna. .l’attrazione per il disfacimento e la morte, che con il suo amore nevrotico e possessivo ostacola l’eroe nella sua opera.- Venezia, dove è ambientato, allude a morte e disfacimento.- romanzo si conclude con il sacrificio della donna.- primo romanzo di un ciclo che avrebbe portato il destino dell’eroe a compimento, ma non furono mai scritti.- lunghe discussioni e meditazioni del protagonista riguardo il nuovo teatro, analisi psicologiche del rapporto tormentato con la donna, episodi simbolici.Forse che sì forse che no (1910):- l’eroe, Paolo Tarsis, realizza la sua volontà eroica nel volo.- celebrazione di un simbolo della realtà moderna, la macchina.- alla sublimazione del superuomo si oppone una donna sensuale, nevrotica.- l’eroe riesce comunque a compiere un’azione eroica.- intreccio drammatico fatto di forti conflitti e prevalenza della dimensione simbolica.Il programma politico del superuomo (da Le vergini rocce):- taglio oratorio e profetico, linguaggio aulico, pieno di riferimenti eruditi, metafore, interrogazioni retoriche, esclamazioni, apostrofi dirette- l’eroe è un esteta, ma vuole essere anche un uomo d’azione; estetismo recuperato e inserito in una nuova struttura ideologica- critica antiborghese: realtà caratterizzata da spirito affaristico e speculativo e dall’ossessione per il denaro- antiegualitarismo e contro democrazia: favorisce un aristocraticismo autoritario che possa stroncare l’“arroganza delle plebi”, l’aristocrazia deve riconquistare il suo predominio sulla società poiché ne ha diritto di sangue perché ha ereditato dagli avi il gusto per la bellezza; questa dominio dell'élite privilegiata deve portare ad una politica aggressiva finalizzata a ridare a Roma la forza imperiale che la porti a dominare tutto il mondo- compito degli intellettuali è quello di difendere la bellezza: non devono limitarsi nè allo sterile rimpianto del passato né piegarsi a servire il nuovo dominio borghese; Cantelmo si rende conto che il giorno del riscatto è lontano perciò si propone tre obiettivi, per prepararsi all’azione futura: portare alla perfezione i caratteri della stirpe latina in se stesso, incarnare la sua visione del mondo in un’opera d’arte, trasmettere gli ideali delle stirpe in un figlio che sarà il superuomo che porterà a compimento la missione.- progetto del genere ha radici concrete nella realtà del tempo: forti conflitti sociali che trovavano espressione nel partito socialista, governo che reprimeva con violenza queste tensioni, reazionari che maturavano l’idea di un colpo di Stato per eliminare le libertà politiche e portare avanti un governo autoritario, anni dell’imperialismo coloniale (anche l’Italia nonostante fosse un nuovo stato, povero e debole). Il sogno imperiale compensava le frustrazioni del ceto medio deluso dal compimento dell’Unità, ceto a cui d’Annunzio si rivolgeva fornendo evasioni estetizzanti, sogni politici imperiali, eroici e aristocratici.La concezione superomistica ha un peso determinante nell’approdo di d’Annunzio al teatro (1896), che offre al poeta vate un efficace strumento di diffusione di idee presso un vasto pubblico.Rifiutando le forme borghesi e realistiche del dramma contemporaneo, lo scrittore elabora un teatro “di poesia”, che trasfigura e sublima la realtà moderna oppure trae spunto da argomenti della storia o del mito classico.Un caso a sé è rappresentato dalla “tragedia pastorale” La figlia di Iorio (1904), ambientata in un abruzzo primitivo, mitico e fuori dal tempo, nel quale si scatenano le pulsioni irrazionali dell’eros e della violenza.Nel campo della lirica il poeta intende svolgere il suo compito di “vate” diffondendo l’ideologia superomistica attraverso un progetto di sette libri.Nel 1903 sono terminati e pubblicati i primi tre libri, Maia, Elettra, Alcyone (nomi derivanti dalle stelle Pleiadi); un quarto, Merope, viene messo insieme nel 1912 per esaltare l’impresa coloniale in Libia; postumo è infine aggiunto un quinto libro, Asterope, che comprende le poesie ispirate alla Prima guerra mondiale; gli ultimi due libri non vengono realizzati.- lungo poema di oltre ottomila versi liberi; carme ispirato, profetico, pervaso di slancio dionisiaco e vitalistico- nella prima parte la descrizione di un viaggio in Grecia diventa il pretesto per l’esaltazione di un passato mitico, caratterizzato da un vivere sublime e divino, all’insegna della forza e della bellezza; nella seconda parte l’attenzione si sposta alla realtà moderna delle metropoli industriali.- il poeta esalta alcuni aspetti della modernità (il capitale, la finanza internazionale, i capitani d’industria, le macchine), che racchiudono in sé possenti energie, che possono essere indirizzate a fini eroici e imperiali; inneggia, inoltre, alle nuove masse operaie, che possono essere docile strumento nelle mani del superuomo.Svolta radicale: nel mondo moderno d’Annunzio scopre una segreta bellezza (le grandi imprese finanziarie e industriali, la barbarica grandezza degli apparati tecnologici e delle macchine, la forza travolgente del capitalismo) e decide non contrapporsi più a questa realtà, bensì si propone come guida delle sue imprese, “vate” dei suoi destini gloriosiDietro alla celebrazione dell’epica eroica della modernità è facile intravedere la paura e l’orrore del letterato umanista davanti alla realtà industriale che tende ad emarginarlo. Le realtà moderne possono entrare nell’ambito poetico solo se esorcizzate mediante la sovrapposizione di qualcosa di noto e rassicurante per l’intellettuale, ovvero le immagini del mito e della storia classica.D’Annunzio non si chiude a contemplare la propria impotenza, ma reagisce costruendosi sterminati sogni di onnipotenza ed esorcizza la paura autoinvestendosi di un nuovo ruolo: cantore entusiasta della nuova realtà moderna.Egli assume, però, la figura pubblica del propagatore dei miti più oscurantisti e reazionari ed assume una funzione storica gravida di nefaste conseguenze per l’Italia successive; dal punto di vista letterario, inoltre, la sua è un’arte gonfia, retorica e ad oggi insopportabile ed illeggibile.- consiste in una serie di liriche di tono propagandistico, nelle quali il poeta critica il presente, contrapponendovi la descrizione di un passato e di un futuro pieni di gloria e di bellezza.- nella sezione dedicata alle Città del silenzio, d’Annunzio, celebrando i fasti delle città italiane del Medio Evo e del Rinascimento, si propone esplicitamente come “vate” di futuri destini imperiali dell’Italia.Comprende 88 componimenti e consiste in una sorta di diario poetico di una vacanza estiva in Versilia del poeta con la sua donna.Vitalismo panico: l’io del poeta si fonde col fluire della vita del Tutto, si identifica con le varie presenze naturali, trasfigurandosi e potenziandosi all’infinito in questa fusione e attingendo a una condizione divinaContinuità di temi con i libri precedenti:- manifestazione del superomismo: solo al superuomo, creatura d’eccezione, è concesso di entrare in contatto profondo con la natura. (sensibilità privilegiata, più che umana)- esaltazione di una violenta vitalità dionisiaca.- ulissismo: febbre di vivere tutte le esperienze, al di là di ogni limite.Lingua estremamente musicale si affianca ad un linguaggio analogico, teso ad esprimere l’armonia segreta della natura e a svelarne l’essenza misteriosa.Per il suo linguaggio musicale e analogico l’opera può essere considerata tra le principali manifestazioni della poetica simbolista-decadente in Italia, oltre che uno dei principali modelli di riferimento per la poesia italiana del Novecento.Primo testo della raccolta, presenta una sera di giugno, periodo del declino della primavera e dell’inizio dell’estate. La poesia è strutturata su tre strofe di quattordici versi con metri differenti (endecasillabi, novenari, settenari, quinari e ipermetri), ogni strofa è intermezzata da una “ripresa” in tre versi alla sera. Il componimento è fitto di rime liberamente distribuite nel testo.Il poeta a Fiesole descrive il sopraggiungere quieto sulla campagna della sera, umanizzata e trasfigurata nella donna amata. Non si tratta di una poesia narrativa, ma sono presenti solo accostamenti di immagini di paesaggi e piante che richiamano i temi dannunziani dell’estasi amorosa, dell’immedesimazione dell’uomo con le cose e con la natura, perché “le cose non sono se non i simboli dei nostri sentimenti, ci aiutano a scoprire il mistero che ciascuno di noi in sé chiude”.Così la prima strofa si apre con una delle parole-chiave del componimento “Fresche”, perché ciò che vuole comunicare il poeta è un’idea di freschezza, di pace e dolcezza, simbolizzate dall’avvento della sera. Nel lungo periodo della strofa D’Annunzio si rivolge a una donna, una presenza femminile incorporea e ideale. Evidente è, inoltre, tramite la figura retorica della sinestesia, l’accostamento di due termini appartenenti a due piani sensoriali diversi, “fresche” e “le mie parole”. Lo stesso accade nella seconda strofa, che si apre con la parola-chiave “dolci” (collegata nuovamente a “parole”), descrivendo poi nuovamente un paesaggio di campagna e alberi. Nella terza strofa invece il poeta evoca immagini fantastiche di paesi remoti e misteriosi. Sempre in quest’ultima strofa si trova una personificazione delle colline fiesolane, che diventano labbra di donna pronte ad aprirsi per rivelare un segreto.Questo è il mistero della natura a cui il poeta anela e in cui si abbandona, anche se manca ancora quel totale assorbimento e comunione con la natura a cui si assiste nella Pioggia nel pineto.Grande esempio del virtuosismo dannunziano, metrico e verbale, presente in Alcyone. Il tema è la pioggia estiva, mentre il poeta e la donna amata varcano le soglie della pineta e vi si inoltrano.Il poeta descrive la pioggia estiva nella pineta, cogliendola nei vari momenti e nella diversa orchestrazione dei suoni: quando all’inizio è rada, quando poi s’infittisce, quando diventa scrosciante. Con un piacere gioioso il poeta e la donna amata si abbandonano alla freschezza della pioggia, impregnandosi dello stesso spirito del bosco, fino a sentirsi trasformati in piante e frutti, in componenti della natura vegetale. La poesia ha una struttura musicale. Con i virtuosismi verbali D’Annunzio vuole trasformare la parola in musica. La partitura musicale della poesia inoltre traduce un’altra musica, quella della pioggia. Secondo la metafisica del Decadentismo la parola è collegata con la misteriosa essenza delle cose, ed è la formula segreta per svelarleL’ultimo periodo della vita di D’Annunzio è chiamato dai critici “notturno”, dal titolo della prosa lirica che il poeta compose nel 1916 e che è costituita da più di 2000 capitoli, nei quali il poeta, costretto per mesi a restare a letto a causa della sua cecità, (a Venezia è accudito dalla figlia Renata) scrisse tutte le sue sensazioni e le sue percezioni. L’insieme di sensazioni, di pensieri o di allucinazioni (causate dal dolore all’occhio) con il suo ingegno vengono tanto sintetizzate da diventare un capolavoro di prosa lirica moderna.I critici hanno visto in questa sua forma di scrittura il d’Annunzio più vero, completamente contrapposto al d’Annunzio solare, vitalistico, superomistico presente nel resto della sua produzioneLe caratteristiche di questa stagione dannunziana sono:- presenza del frammento: uso di espressioni frantumate e moderne;- presenza del periodare breve e lapidario;- attenuazione della retorica: D’Annunzio è più intimo;Il critico Vittorio Cecchi ha definito il Notturno “una esplorazione d’ombra”, poiché questo è il testo con cui il poeta è andato a esplorare dentro di sé le parti che il pubblico non aveva mai conosciuto; per questa esplorazione d’Annunzio si affida al frammento.La struttura del notturno, come quella di altre opere a lui contemporanee tra cui “Faville del meglio” e il libro “Segreta”, è nuova:- mancano trame complesse;- mancano strutture artificiose;- si basa sul frammento;- le frasi procedono per libere associazioni di sensazioni (definito nel 1929 flusso di coscienza) scritte senza filtro grammaticale.