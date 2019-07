10 app di viaggio da avere sullo smartphone in vacanza

10. Citymapper

9. AirHelp

8. Packpoint

7. Hopper

6. Flush

5. App in the air

4. XE Currency

3. Roadtrippers

2. Remember the milk

1. Omio

Con l’arrivo delle tanto agognate vacanze, l’unica preoccupazione per tutti gli studenti è una sola:che renda l’estate davvero indimenticabile. Come? La prima cosa da fare è certamente scegliere la compagnia giusta, il budget a disposizione e in base a questo la meta del tuo viaggio. Un volta messe a punto queste cose non ti resta che organizzare il viaggio…mami raccomando! Come fare? Semplice, ecco unCosa aspetti, inizia a scaricarle, ti saranno utilissime prima e durante la tua vacanza!Si tratta di un’applicazione che offre un numero die non solo, nelle principali capitali europee. Gratuita, veloce e immediata, questa app permette di vedereper creare il percorso migliore per il tuo viaggio! È presente anche la modalità offline, che la rende utilizzabile anche all'estero, senza connessione internet.Tra le cose che possono rovinare una vacanza, già al momento della partenza o al ritorno, c’è sicuramente ilIn questi casi l’unica cosa che si può fare è un reclamo, ma prima occorre recarsi dall’avvocato e capire se è fattibile o meno. A risolvere ogni dubbio ci pensa questaQuante volte hai dimenticato di mettere qualcosa in valigia? Con Packpoint non ti accadrà più! Si tratta di un’app gratuita che ti permetterà dicon te in viaggio, senza dimenticare nulla a casa e rischiare quindi di rovinarti la vacanza! Come fa a sapere cosa ti servirà e cosa no? Facile, una volta inserita la destinazione del tuo viaggio, la data e i tuoi interessiSe vuoi essere davvero sicuro che il volo che stai comprando è quello più conveniente in assoluto, allora questa app fa proprio al caso tuo! Hopper, infatti,dandoti anche previsioni sulle date in cui il costo del biglietto potrebbe diminuire o scendere.Quando scappa, scappa! Non c’è molto da aggiungere! Flush è un applicazione davvero semplice e tanto utile per sapere dove sonoBasta attivare il GPS, scegliere la toilette più vicina e seguire le indicazioni…Tra documenti, carte d’imbarco e prenotazioni, c’è sempre il rischio di perdere qualcosa. Grazie a questa app avrai la possibilità di avere tutto nello stesso posto. Non solo, attraverso le notificheLa funzione che ti piacerà di più, però, è quella che ti permetterà di misurare il bagaglio a mano con la realtà aumentata. In questo modo saprai subito, già prima di uscire di casa,In molti paesi stranieri si usa una valuta diversa dall’euro e questo ovviamente può rappresentare un ‘problema’. Per far fronte a ciò, esistono molte applicazioni per la conversione, la più pratica e intuitiva è XE Currency. Questa appin questo modo sarai sempre certo di quanto stai spendendo. Disponibile sia per iOS che Android, funziona anche in assenza di una connessione!Oltre checompresi tutti gli spostamenti che hai intenzione di fare, Roadtrippers ti aiuterà anche a prenotare alberghi o ostelli e ad indicarti tutto ciò che si può visitare lungo i vari tragitti che farai. Ovviamente, ti aiuterà anche a cercare i ristoranti in cui mangiare e fare qualche pausa!Nonostante le vacanze, le cose da fare sono sempre tante. Per evitare di riempirti la testa di impegni e scadenze, col rischio di dimenticare qualcosa, ti conviene scaricare questa app. Remember the milk ti permetterà dial posto tuo. Ovviamente ti avviserà al momento giusto!Con questa app, capire come raggiungere la tua meta sarà davvero un gioco da ragazzi! Omio, infatti, ti dà la possibilità difacendo riferimento a oltre 800 compagnie di trasporto (aereo, treno, autobus). Sempre attraverso l’app, una volta scelte le tue modalità di viaggio, potrai effettuare la prenotazione.