10 app per sopravvivere all'estate in città

App per fuori sede: bucato a domicilio

App per fuori sede: Pranzo e cena senza cucinare

App per la salute: raffreddore pre-esame? Niente paura!

App taxi, spostarsi in città senza sudare e perdere tempo

App per la spesa a domicilio

App per trovare nuovi amici

App per viaggi last minute

App per risparmiare sulla bolletta

App Vino a domicilio per le tue serate

App streaming e serie tv

Se sei un universitario in, o un laureando in crisi per la scrittura della tesi, costretto a passare l'estate in città a studiare, niente panico. Per sopravvivere, basta scaricare le app giuste per dare una svolta a questi mesi. Dalle app per il bucato a domicilio all'immancabile Netflix, l'app di streaming per le maratone divano e serie tv, ecco 10 app e siti utili per superare questi mesi più caldi dell’anno, anche quando sole e mare sono stati sostituiti da libri ed evidenziatori.La salvezza per tutti i fuori sede che possono dedicarsi allo studio estivo senza pensare a lavare e stirare.. Puoi scegliere tra i sevizi Solo Stiro o Lava&Stira, indicare i capi da affidare e luogo e data del ritiro e della riconsegna: il bucato viene ritirato da un fattorino e riconsegnato entro 48 ore. L'app è attiva in oltre 20 comuni dell’Emilia Romagna e nelle prossime settimane arriverà anche a Milano e Roma.è un'app che permette a ristoratori e commercianti di mettere in vendita le, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. I prezzi sono minimi, tra i 2 e i 6 euro: è necessario geolocalizzarsi e cercare i locali aderenti, ordinare la propria, pagarla tramite l’app e andarla a ritirare nella fascia oraria. Chissà cosa ci sarà dentro!Analisi o check up da fare? Non è il massimo se la salute non ci assiste proprio durante la sessione estiva d'esame!è unche permette di prenotare visite mediche e socio-assistenziali nel luogo e all’orario preferito. L'app mette a disposizione un’equipe di professionisti attivi 7 giorni su 7. Medici, pediatri, fisioterapisti, infermieri, assistenti domiciliari. E se è il tuo gatto a stare male, ci sono anche i veterinari a domicilio.Se devi spostarti ma non vuoi fare a meno dell'aria condizionata,, grazie alle partnership strette con le maggiori cooperative dei radiotaxi italiane, permette di prenotare il, semplicemente inserendo il punto di partenza e di arrivo. A fine corsa, Wetaxi garantisce il pagamento del valore inferiore tra quello calcolato al momento della prenotazione e quello indicato dal tassametro. In più, permette di condividere la corsa con altri utenti con un percorso simile. Il pagamento può avvenire tramite app oppure a bordo.Troppo impegnato per fare la spesa?chi vuole ricevere la spesa a domicilio con i personal shopper che possono fare fisicamente la spesa al loro posto. Attraverso, i clienti possono scegliere il, i prodotti da acquistare e quelli in offerta sulla piattaforma, facendosi poi consegnare il tutto all’indirizzo desiderato anche entro un’ora. Si può pagare direttamente in contanti alla consegna oppure con carta di credito e tramite Apple Pay.Tutti gli amici sono in vacanza? Niente paura, per chi rimane in città in estate c’è, la piattaforma di sharing economy che permette organizzare feste, eventi di intrattenimento, culturali, musicali in case e spazi privati.Se nel weekend puoi concederti una pausa dallo studio e fare una gita fuori porta,compara tutte le soluzioni di trasporto (aereo, treno, carpooling e bus),. Disponibile in 24 lingue, è può offrire i percorsi migliori e più economici durante il tuo viaggio.Troppo caldo per studiare? Ovviamente accenderai il condizionatore. Per evitare però che la bolletta sia una vera e propria stangata, NED si collega al quadro elettrico di casa e aiuta a gestire l’energia e a risparmiare in bolletta.Aperitivo con i coinquilini sotto esame come te?è un servizio di consegna a domicilio da cui si può acquistare vino, birra e altre bevande alcoliche e riceverle in meno di 30 minuti, alla giusta temperatura, scegliendo da una carta che include oltre 1200 referenze. L’ordinazione può essere tramite app e non sono previsti costi aggiuntivi per la consegna.Ovviamente, nessuna estate può definirsi tale senza. Descriverla è inutile, di sicuro la conosci già. Serie Tv, film e documentari, tutto per una serata divano e relax da vero studente sotto esame!