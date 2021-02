Test ingresso Bocconi: date, domande, requisiti per l'ammissione

Entrare alla Bocconi: le date

Early session,

Winter session,

Spring session.

corsi in italiano : economia aziendale e management; economia e finanza; economia e management per arte, cultura e comunicazione; giurisprudenza;

: economia aziendale e management; economia e finanza; economia e management per arte, cultura e comunicazione; giurisprudenza; corsi in inglese (con test in italiano): international economics and management; international economics and finance; economic and social sciences; economics and management for arts, culture and communication; economics, management and computer science; international politics and government.

Come si entra alla Bocconi

Esito di un test di selezione: 55%

Curriculum scolastico: 43%

Eventuali certificazioni linguistiche (se possedute): 2%

Come si entra alla Bocconi: compilare la domanda

Come si entra alla Bocconi: il test di ingresso

Test di ingresso Bocconi: struttura e punteggio

Logica : 15 domande;

: 15 domande; Matematica : 15 domande;

: 15 domande; Comprensione Brani : 13 domande;

: 13 domande; Ragionamento numerico: 7 domande.

ad ogni risposta esatta viene attribuito un punto

la mancata risposta ai singoli problemi o quesiti non comporta penalizzazione

ogni risposta errata determina una penalizzazione pari a -0,2

Test Bocconi: il test online 2021

una connessione stabile a Internet

una webcam e un microfono (integrati o esterni)

Windows : 10, 8, 7

: 10, 8, 7 Mac: MacOS 10.15 -> 10.12, OS X 10.11, OS X 10.10

Entrare in Bocconi: il giorno del test

Ammissione Bocconi: requisiti per entrare

4 insegnamenti comuni a tutte le tipologie di scuole superiori (italiano, lingua inglese, matematica e storia)

2 insegnamenti a scelta del candidato.

Come funziona l'ammissione alla Bocconi

Ammissione Bocconi : il candidato ammesso riceve un'offerta di ammissione la cui validità è confermata solo in caso di soddisfacimento dei requisiti e regolare immatricolazione entro i termini previsti . In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti o di mancata immatricolazione entro i termini, l’offerta di ammissione decadrà .

: il candidato ammesso riceve la cui validità è confermata solo in caso di soddisfacimento dei requisiti e regolare immatricolazione . In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti o di mancata immatricolazione entro i termini, l’offerta di ammissione . Non ammissione Bocconi : L’esito di non ammissione è definitivo e dipende da diversi fattori: il curriculum scolastico, la performance nel test di selezione, le scelte indicate nella sessione di partecipazione, i posti complessivi disponibili per i corsi espressi. Il candidato non ammesso può ripresentare domanda nella sessione successiva ricompilando la domanda online su My Application entro le scadenze previste. Gli studenti non ammessi non potranno essere collocati in lista d’attesa.

: L’esito di non ammissione e dipende da diversi fattori: il curriculum scolastico, la performance nel test di selezione, le scelte indicate nella sessione di partecipazione, i posti complessivi disponibili per i corsi espressi. Il candidato non ammesso ricompilando la domanda online su My Application entro le scadenze previste. Gli studenti non ammessi non potranno essere collocati in lista d’attesa. Non ammissione con inserimento in lista d'attesa: Solo in alcune sessioni di selezione è possibile ricevere un esito di Lista d'Attesa. I candidati in lista d'attesa sono comunque studenti NON ammessi in quanto, a causa della mancanza dei posti disponibili nelle scelte indicate, non è stato possibile assegnarli a uno dei corsi di laurea prescelti. Al termine del periodo di immatricolazione, nel caso in cui ci fosse una disponibilità residua di posti dovuta alla mancata iscrizione di alcuni fra gli ammessi, potranno essere richiamati i primi fra i non ammessi inseriti nella lista d’attesa.

Preparazione al test Bocconi per entrare

