Per avere successo nella vita bisogna laurearsi con 110?

Voti bassi all’università? Non vuol dire che sarai un fallito

È vero che per avere successo nella vita serve aver superato l’università portando a casa una laurea con su scritto? Ebbene, e se ti dicessi che non sempre i buoni voto sono essenziali per sentirsi realizzati nella vita e nell’ambito lavorativo? Addentriamoci in questa così importante tematica.Ovviamente ora che stai affrontando il liceo o l’università, i compiti in classe, le interrogazioni e gli esami sembrano essere tutto il tuo mondo.Pensi che se non supererai quella difficilissima prova che hai tra qualche giorno, il tuo intero ecosistema fatto di professori e compagni di studio possa sgretolarsi. Ti tormenta il poter fallire e il poter deludere le persone che contano per te; ma ti svelo un segreto, tra qualche anno, quando sarai nel mondo del lavoro, a. Infatti se ora la tua quotidianità è influenzata ogni giorno dall’ansia per le nuove prove che dovrai affrontare nel mondo scolastico, prova a cambiare un attimo prospettiva e a pensarti nel mondo del lavoro: ebbene,, purtroppo,ma per essere assunti entrano in gioco anche diversi fattori, molte volte al di fuori di ciò che riusciamo a controllare. Come l'esperienza, la velocità nell'apprendere nuove conoscenze e tutte le competenze trasversali o soft skill.Dunque, se i voti alti non necessariamente ti garantiscono successo e ricchezze, perché studiare tanto? Lo studio, la disciplina, anche, ma ancora più importante èse non si riescono a ottenere i voti astronomici ai quali si punta. Del resto non sempre un voto, che sia alto o basso, può davvero quantificare la tua conoscenza di una determinata materia, o te come persona. Quindi, invece che a un bel voto,, a studiare per poterti arricchire il più possibile, ma non buttarti giù se non raggiungi il voto che desideri:Infine, a riprova che i buoni voti non sempre conducono al successo, ricordati di tutti quei miliardari che