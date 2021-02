Università: non hai dato abbastanza esami, e adesso?

Fai un piano di studio

Adotta nuove abitudini

Segui le lezioni

Studia in compagnia

Trova il metodo di studio giusto

Prepara gli esami con Skuola.net | Store

Tra la Dad, il coprifuoco, i colori delle regioni che cambiano e la pandemia che non accenna a voler concedere una tregua,della sessione invernale non è di certo un! Ma cosa fare ora? Noi di Skuola.net, sempre al tuo fianco quando si tratta di studio, abbiamo stilatoda seguire per rimetterti in carreggiata dopo una sessione di esami non troppo produttiva.Visto che nell’ultima sessione non sei stato produttivo quanto avresti voluto, una delle soluzioni da adottare per far sì che non si ripeta è quella dida seguire minuziosamente. Controlla tuttie la mole di studio che ogni esame richiede e inizia fin da ora a capire quando studiare per quale esame, in modo dasenza la paura di poterAnche se può sembrare più un buon proposito per l’anno nuovo, per cercare di recuperare una sessione andata male, puoi iniziare aalla tua routine quotidiana: come, ad esempio,e iniziare quindi a studiare fin dalle prime ore del mattino, oppure andare a dormirecosì da essere sempre riposato e pronto per concentrarti sui libri e sulle lezioni. Insomma, prova ad adottare abitudini che puntino a farti diventareSi sa, in Dad la voglia di seguire le lezioni è sempre meno, ma non per questo devi. Infatti, anche se a distanza,per poter superare un esame con successo. Proprio per questo è sempre consigliatoprevisti nel semestre: quindi prova a fare uno sforzo e riprendi ad assistere a tutte le lezioni,e provando a interagire, quando possibile, con l’insegnante se qualcosaUn altro consiglio da non sottovalutare è quello di. Infatti in due non solo èdarsi una mano a vicenda, ma è anchee spesso è anche più produttivo del fare tutto da soli. Studiare e poi ripetere a un’altra persona che dovrà superare il tuo stesso esame ti sprona a essere al suo passo, e se dovessi faresicuramente il tuo compagno interverrà per, proprio come dovresti fare tu in caso sia lui aSe la sessione non è andata nel migliore dei modi potrebbe anche essere colpa delche stai seguendo: potrebbe. Ma come trovare il metodo di studio adatto a te? Non c’è una formula per capire come studiare, ogni individuoe fissare dei concetti, devi semplicementee trovare il modo che ti aiuta ad avere unpossibile.Glisono i più validi alleati per avere il materiale migliore per preparare gli esami, inoltre, possono farti guadagnare ore preziose che altrimenti avresti perso su pagine e pagine di manuali.Come? Non sai ancora come funziona? E' facilissimo: bastasu Skuola.net|Store , dove troverai pubblicati proprio gli appunti presi a lezione da altri studenti che hanno seguito le stesse lezioni, con lo stesso insegnante, nella tua stessa università. Skuola.net|Store è il primopensato per lofra gli studenti stessi che permettecon lo scopo di facilitare lo studio universitario rendendo più semplice il reperimento del materiale di approfondimento.Su questo motore di ricerca appositamente pensato per soddisfare le richieste specifiche degli studenti, sarà possibile infatti non solo cercarema affinare la ricerca specificando anche. In questo modo, il motore restituirà gli appunti che coincidono con i filtri assegnati, specificando su ciascun file presente nel database anche, in modo da rendere la ricerca più precisa ed utile possibile senza il rischio di dispersione.E se invece i tuoi appunti sono perfetti, e quindi non te ne servono altri, Skuola.net | Store ti sarà comunque utile: potrai infatti condividerli con la nostra community guadagnando per il tuo ottimo lavoro.