Test di ingresso 2020: quanti sono i candidati alle prove di ammissione

Test ingresso 2020, numero di iscritti medicina

Test ingresso 2020: iscritti Veterinaria

Iscritti test ingresso 2020 Medicina in inglese

Test ingresso 2020: numero di iscritti e posti disponibili: le probabilità di entrare

Rapporto iscritti/posti disponibili medicina e odontoiatria 2020: 1 posto ogni 5 iscritti

Rapporto iscritti/posti disponibili medicina e odontoiatria in lingua inglese 2020: 1 posto ogni 11 iscritti

Rapporto iscritti/posti disponibili veterinaria 2020: 1 posto ogni 11,5 iscritti

Sono. Le iscrizioni, aperte il 3 luglio scorso, si sono chiuse alle ore 15.00 del 23 luglio. Scopriamo insieme quante aspiranti matricole tenteranno i vari test d'ingresso a numero chiuso per l'anno scolastico 2020/2021.Sonogli iscritti per Medicina e Odontoiatria, duemila in meno rispetto a quelli che hanno tentato il test lo scorso anno. Tutti questi candidati si batteranno per conquistare uno deimessi a disposizione quest'anno.Ad aumentare notevolmente sono invece le iscrizioni pervenute per la prova di Veterinaria 2020: infatti, le aspiranti matricole di quest'anno sono ben. L'ingresso a veterinaria sarà più complicato, infatti i posti sono davvero pochi, appenaInfine, gli iscritti ai test di Medicina e Odontoiatria in lingua inglese sono, tuttavia non tutti hanno effettivamente completato la domanda di iscrizione, quindi per ora gli effettivi partecipanti al test d'ingresso 2020 sono, ma in questo caso le iscrizioni non sono ancora chiuse e gli aspiranti medici hanno ancora un po' di tempo per mettersi in regola. Ma quanti sono gli effettivi posti a disposizione? Molti pochi, in totale sono disponibiliposti.Sonoi posti per Medicina e Chirurgia;quelli per Odontoiatria;i posti per Medicina Veterinaria;quelli per Medicina in inglese.Armati di calcolatrice, noi di Skuola.net abbiamo calcolatoe il numero di iscritti. Attenzione: è statoil dato per medicina e odontoiatria,