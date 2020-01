Risultati test Luiss 2020: esiti della prova di ammissione

Risultati test Luiss 2020: gli esiti online

I risultati del test Luiss del 16 gennaio 2020

Usciti idello scorso 16 gennaio. Finalmente i partecipanti potranno scoprire se sono riusciti al primo colpo adQuella delè stata la prima sessione del test di ingresso, che si ripeterà anche nel mese di maggio. La prova di ammissione si è svolta a Roma ed in altre 25 città italiane per i corsi di laurea di Economia e management; Management and Computer Science; Giurisprudenza; Economics and Business; Scienze Politiche; Scienze Politiche - Politics Philosophy and EconomicsLeggi anche:Il test di ammissione è unico, indipendentemente dal corso di laurea scelto dal candidato, ed è considerato superato se raggiunta una soglia minima di punteggio pari a 65/100, comprensivo di eventuali bonus; non c'è un numero programmato di ammessi.Le graduatorie, distinte per corso di laurea ed espresse in centesimi, verranno determinate al 100% dal punteggio del test, comprensivo di eventuali bonus.