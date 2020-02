Test LUMSA 2020: le date dei test di ingresso, tutte le facoltà

Test di Ammissione LUMSA a Giurisprudenza 2020-2021

12 febbraio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino all’8 febbraio

6 aprile 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 2 aprile

29 maggio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 25 maggio

22 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 18 luglio

10 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 6 settembre

15 febbraio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino all’11 febbraio

9 maggio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino al 5 maggio

9 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 5 luglio

18 luglio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 14 luglio

3 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 30 agosto

12 settembre 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 14 luglio all’8 settembre

17 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 13 settembre

24 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 20 settembre

1 ottobre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 20 settembre al 27 settembre

Test di Ammissione LUMSA a Scienze del servizio sociale e del non profit 2020-2021

12 febbraio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino all’8 febbraio

6 aprile 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 2 aprile

29 maggio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 25 maggio

22 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 18 luglio

10 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 6 settembre

15 febbraio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino all’11 febbraio

9 maggio 2020, ore 14.00.Registrazione aperta fino al 5 maggio

9 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 5 luglio

18 luglio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 14 luglio

3 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 30 agosto

12 settembre 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 14 luglio all’8 settembre

17 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 13 settembre

24 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 20 settembre

1 ottobre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 20 settembre al 27 settembre

Test di Ammissione LUMSA a Scienze dell’educazione 2020-2021

12 febbraio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino all’8 febbraio

6 aprile 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 2 aprile

29 maggio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 25 maggio

22 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 18 luglio

10 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 6 settembre

15 febbraio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino all’11 febbraio

9 maggio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino al 5 maggio

9 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 5 luglio

18 luglio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 14 luglio

3 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 30 agosto

12 settembre 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 14 luglio all’8 settembre

17 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 13 settembre

24 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 20 settembre

1 ottobre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 20 settembre al 27 settembre

Test di Ammissione LUMSA a Scienze della comunicazione, marketing e digital media 2020-2021

12 febbraio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino all’8 febbraio

6 aprile 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 2 aprile

29 maggio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 25 maggio

22 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 18 luglio

10 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 6 settembre

15 febbraio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino all’11 febbraio

9 maggio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino al 5 maggio

9 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 5 luglio

18 luglio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 14 luglio

3 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 30 agosto

12 settembre 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 14 luglio all’8 settembre

17 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 13 settembre

24 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 20 settembre

1 ottobre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 20 settembre al 27 settembre

Test di Ammissione LUMSA a Economia e gestione aziendale 2020-2021

12 febbraio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino all’8 febbraio

6 aprile 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 2 aprile

29 maggio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 25 maggio

22 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 18 luglio

10 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 6 settembre

15 febbraio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino all’11 febbraio

9 maggio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino al 5 maggio

9 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 5 luglio

18 luglio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 14 luglio

3 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 30 agosto

12 settembre 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 14 luglio all’8 settembre

17 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 13 settembre

24 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 20 settembre

1 ottobre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 20 settembre al 27 settembre

Test di Ammissione LUMSA a Mediazione linguistica e culturale 2020-2021

12 febbraio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino all’8 febbraio

6 aprile 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 2 aprile

29 maggio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 25 maggio

22 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 18 luglio

10 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 6 settembre

15 febbraio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino all’11 febbraio

9 maggio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino al 5 maggio

9 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 5 luglio

18 luglio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 14 luglio

3 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 30 agosto

12 settembre 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 14 luglio all’8 settembre

17 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 13 settembre

24 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 20 settembre

1 ottobre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 20 settembre al 27 settembre

Test di Ammissione LUMSA a Scienze politiche e internazionali 2020-2021

12 febbraio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino all’8 febbraio

6 aprile 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 2 aprile

29 maggio 2020, ore 15.30. Registrazione aperta fino al 25 maggio

22 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 18 luglio

10 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta fino al 6 settembre

15 febbraio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino all’11 febbraio

9 maggio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino al 5 maggio

9 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 5 luglio

18 luglio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 14 luglio

3 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 30 agosto

12 settembre 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 14 luglio all’8 settembre

17 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 13 settembre

24 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 20 settembre

1 ottobre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 20 settembre al 27 settembre

Test di Ammissione LUMSA a Tecniche informatiche per la gestione dei dati 2020-2021

15 febbraio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino all’11 febbraio

9 maggio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino al 5 maggio

9 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 5 luglio

18 luglio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 14 luglio

3 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 30 agosto

12 settembre 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 14 luglio all’8 settembre

17 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 13 settembre

24 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 20 settembre

1 ottobre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 20 settembre al 27 settembre

Test di Ammissione LUMSA a Scienze e tecniche psicologiche 2020-2021

15 febbraio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino all’11 febbraio

9 maggio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta fino al 5 maggio

9 luglio 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 5 luglio

18 luglio 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 5 maggio al 14 luglio

3 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 30 agosto

12 settembre 2020, ore 14.00. Registrazione aperta dal 17 luglio all’8 settembre

22 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 17 luglio al 17 settembre

30 settembre 2020, ore 10.00. Registrazione aperta dal 14 luglio al 27 settembre

Sei intenzionato a frequentare un? E' stato pubblicato il calendario completo delle date deiPer sostenere il test di ammissione per la data scelta, occorre registrarsi entro la scadenza indicata. Ecco tutto quello che devi sapere sulleCorso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza all LUMSA dà la possibilità di doppio titolo di laurea (double degree) con la St. John’s University di New York. Il corso è disponibile nelle sedi di Roma e di Palermo. Puoi scegliere tra il Programma tradizionale, il Programma internazionale (in parte in inglese) e il Percorso economico.Le prossime date deiLe prossimesono:Il corso di laurea triennale dà la possibilità di iscrizione (previo superamento dell’ esame di Stato ) alla sezione “B” dell’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali. Il corso è disponibile nelle sedi di Roma, Palermo e Taranto.Le prossime date deisono:Le prossime date deisono:Corso di laurea triennale (classe L-19) che prepara alle professioni di Educatore dell’infanzia e di Educatore sociale e cura la dimensione formativa ed educativa nei diversi contesti culturali e sociali. Il corso è disponibile anche nella sede di Palermo.Le prossime date deisono:Le prossime date deisono:Corso di laurea triennale ha due percorsi, a scelta, dedicati alla comunicazione d’impresa, al marketing e ai media digitali oppure al giornalismo, alle relazioni pubbliche sia online che offline., ma è possibile fare il test di ammissione anche a Palermo.Le prossime date deisono:Le prossime date deisono:Il corso di laurea triennale dà la possibilità di optare per il percorso Consulenza aziendale, o per il percorso Gestione aziendale e bancaria. Il corso di laurea ha sede a Roma ma è possibile fare il test di ammissione anche a Palermo.Le prossime date deisono:Le prossime date deisono:Il corso di laurea triennale offre tre diversi percorsi: Mediazione interculturale, Mediazione per l’impresa, Mediazione per il turismo e gli eventi culturali. Il corso di laurea è offerto nella sola sede di Roma ma è possibile svolgere il test anche a Palermo.Le prossime date deisono:Le prossime date deisono:Il corso di laurea triennale permette agli studenti iscritti di prendere parte al progetto MAECI-MIUR-Fondazione CRUI per lo svolgimento di tirocini in Ambasciate e Rappresentanze Permanenti italiane all'estero. Il corso prevede due percorsi dedicati agli Studi internazionali, diplomatici e strategici e agli Studi politici, organizzazioni e istituzioni. Il corso di laurea è offerto nella sede di Roma, ma è possibile sostenere il test di ammissione anche a Palermo.Le prossime date deisono:Le prossime date deisono:Il corso di laurea triennale professionalizzante è sviluppato in collaborazione con il CNPI.Le prossime date dei Test di Ammissione del corso di laurea in Tecniche informatiche per la gestione dei dati 2020-2021 a Roma sono:Le prossime date deisono: