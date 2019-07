Test di ingresso 2019: quanti sono i candidati alle prove di ammissione

Test ingresso 2019, numero di iscritti medicina, veterinaria, architettura:

Test ingresso 2019: numero di iscritti e posti disponibili: le probabilità di entrare

Rapporto iscritti/posti disponibili medicina e odontoiatria 2019 (dato complessivo): 1 posto ogni 6 iscritti circa

Rapporto iscritti/posti disponibili medicina e odontoiatria in lingua inglese 2019 (dato complessivo): 1 posto ogni 14 iscritti circa

Rapporto iscritti/posti disponibili veterinaria 2019: 1 posto ogni 10 iscritti circa

Rapporto iscritti/posti disponibili architettura 2019: 4 posti ogni 5 iscritti circa

Sono. Le iscrizioni, aperte il 3 luglio scorso, si sono chiuse alle ore 15.00 di ieri, 25 luglio.Guarda anche:Sono 68.694 gli iscritti per Medicina e Odontoiatria, l’anno scorso erano 67.005. Per Architettura, gli iscritti sono 8.242, rispetto ai 7.986 del 2018. Le iscrizioni pervenute per la prova di Veterinaria sono 7.780, un anno fa erano state 8.136. Gli iscritti ai test di Medicina e Odontoiatria in lingua inglese sono 10.450, nel 2018 erano 7.660.Sono 11.568 i posti per Medicina e Chirurgia; 1.133 quelli per Odontoiatria; 759 i posti per Medicina Veterinaria; 6.802 quelli per Architettura.Armati di calcolatrice, noi di Skuola.net abbiamo calcolato le probabilità di entrare considerando i posti disponibili e il numero di iscritti. Attenzione: è stato unito il dato per medicina e odontoiatria, non essendo ancora disponibile il dettaglio del numero di iscritti al test per i differenti corsi di laurea.