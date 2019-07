Test Veterinaria 2019: tutto sul test di ingresso, la guida

Test Veterinaria 2019: i posti disponibili

Come è strutturato il test in Veterinaria 2019: materie e domande

12 quesiti di Cultura generale ;

; 10 quesiti di Ragionamento logico ;

; 16 quesiti di Biologia ;

; 16 quesiti di Chimica ;

; 6 quesiti di Fisica e Matematica.

Test Veterinaria 2019: il calcolo del punteggio

1,5 punti per ogni risposta esatta ;

per ogni ; -0,4 punti per ogni risposta sbagliata ;

per ogni ; 0 punti per ogni risposta non data.

Test Veterinaria 2019: le graduatorie

Si risulta assegnati se si è ottenuto un punteggio talmente alto da risultare i destinatari dei posti disponibili alla prima scelta. Se gli assegnati non si immatricolano entro i termini di tempo previsti, perdono il diritto al posto che verrà quindi assegnato ad altri grazie allo scorrimento delle graduatorie;

Si risulta prenotati se si viene assegnati ad una delle preferenze successive alla prima, espresse al momento dell'iscrizione. Attraverso lo scorrimento delle graduatorie infatti si può ottenere il posto in cui si è 'prenotati' per l'appunto. Nel momento dell'immatricolazione ad una sede, tutte le altre in cui il candidato risulta prenotato si annullano automaticamente.

A fine marzo il Miur ha pubblicato il bando ufficiale in cui sono state chiarite tutte le informazioni relative allaIl test di ammissione 2019 obbligatorio per accedere alsi svolgerà a livello nazionaleDal 17 giugno 2019 alle ore 15:00 del 9 luglio 2019 tutti gli studenti interessanti hanno potuto iscriversi online sul sito, mentre il 12 luglio si sono concluse le procedure per il perfezionamento dell’iscrizione dopo il pagamento della quota di partecipazione.La prova di ammissione in Veterinaria presenta dei posti limitati poiché ènazionale. Per l’anno 2019/20 il Miur ha reso disponibiliI posti saranno distribuiti fra i diversi atenei con successivo decreto.Guarda anche:La prova ha una durata die si compone dicon 5 opzioni di risposta su diverse materie: Cultura generale e ragionamento logico, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica.Per conoscere nello specifico i programmi ministeriali che forniscono il materiale su cui sono incentrate le domande di ciascuna materia, è opportuno leggere il bando del Miur.Lesono così distribuite fra le varie materie oggetto di prova:Ad ogni risposta data viene assegnato un punteggio in base alla sua correttezza:Ilche è possibile ottenere rispondendo ad ogni domanda in modo esatto è dunque pari a, mentre ilper essere idonei ed entrare nella graduatoria è pari aLa data didella prova è previstamentre ilsarà possibileper controllare gli eventuali errori commessi eIlverrà invece pubblicata. A questo punto sarà possibile vedere la propria posizione e tutti gliconoscerannoNel bando del Miur, viene inoltre sottolineato l’obbligo per tutti i candidati, eccetto gli immatricolati e i rinunciatari di ‘manifestare la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell’aera riservata del sito Universitaly’, altrimenti il proprio posto decade automaticamente senza più alcun diritto di immatricolazione.Ililvaluta le posizioni di merito e le preferenze espresse e procede con lo