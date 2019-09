Risultati Test ingresso Veterinaria 2019: pubblicazione Miur

Risultati test veterinaria 2019: Come conoscere il proprio punteggio

Risultati test veterinaria 2019: Una panoramica dei risultati

I prossimi appuntamenti graduatoria test veterinaria 2019

Giorno importante, quello di oggi, per gli aspiranti veterinari.infatti, nell’area riservata ai candidati e nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali, sono stati appenache si è svolto lo scorso 4 settembre. Così come per quelli del Test ingresso Medicina pubblicati ieri, anche quelli di oggi sono in forma anonima.Per conoscere il proprio risultato è necessario fare riferimento alricevuto il giorno del test. Senza è impossibile, o quasi, risalire ai punti ottenuti e scoprire quindi se è possibile concorrere per uno dei posti per la facoltà di Veterinaria messi a bando dal Miur quest’anno. Se infatti non ricordi il tuo codice etichetta, l’unico modo per risalire al punteggio ottenuto, approssimativo, è quello die confrontarli con le risposte che ricordi di aver dato il giorno della prova. Ricorda che per ogni risposta esatta vengono assegnati 1,5 punti, 0 se non hai risposto e -0,4 se hai risposto in modo errato.A sostenere la prova lo scorso 4 settembre sono statisu 7.780 domande pervenute. Secondo i dati forniti dal Miur gli idonei, ovverominimi necessari per essere inseriti in graduatoria,Si tratta del 57,62% del totale. IlIl punteggio medio più alto a livello di ateneo, invece, è di 37,08 a Padova. LaSempre presso la Statale di Milano è stato conseguito anche il punteggio più alto (80,5). I primi 100 classificati sono concentrati in ben 13 atenei. Quelli che hanno avuto più candidatiPer avere iquando verranno pubblicati nell’area riservata del portale Universitaly. Ildi merito nominativa. Fino a quel giorno gli aspiranti veterinari non sapranno in quale ateneo sono stati assegnati.