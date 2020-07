Test medicina 2020, ultime ore per iscriversi: le cose da non dimenticare

Test medicina 2020: cosa non dimenticare di fare prima del test

Test medicina 2020: come iscriversi

Siamo a luglio, nel bel mezzo dell’estate, un’estate senza dubbio strana e diversa per tutti a causa del Covid-19, e chi meglio dei, a partire proprio dai loro esami di. Ma nonostante tutto, sono ormai conclusi gli esami di Stato in tutta Italia e i maturandi 2020 possono godersi il meritato riposo,Infatti a far capolino sono, uno su tutti, quello che riscontra sempre più risonanza è. E perché iniziare a pensarci da oggi? Semplicemente. Ecco dunque alcuni consigli su cosa non dimenticare di fare prima di domani, se anche tu aspiri a diventare una futura matricola di medicina.Innanzitutto bisogna ricordare che anche se il test d’ingresso per le facoltà di Medicina e Chirurgia 2020 avrà luogo, domani,per poter sostenere questo famigerato test d’ingresso.Il test, come ogni anno,, così come sarà unica e uguale in tutta Italia la. Ma per poter partecipare al test i candidati dovranno prima iscriversi, registrarsi e pagare un bollettino:, soprattutto ai tempi del Covid-19.Per poter partecipare al test d’ingresso di medicina 2020,Come? Attraverso, e successivamente dovràstabilito dalle singole università. Dopo questa prima registrazione al portale,richiesti sul sito e la ricevuta rilasciata all’atto dell’iscrizione dovrà essere obbligatoriamente esibita il giorno della prova.Nel momento dell’iscrizione,. Da quest’anno, a causa del Covid-19 c’è una novità valida per tutti gli atenei italiani: il candidato sarà obbligato a sostenere. Prendendo come esempio il bando dell’Università La Sapienza di Roma, si legge: “In considerazione dalla normativa di contenimento dell’epidemia da COVID-19, al fine di garantire l’applicazione delle disposizioni di natura emergenziale nonché di limitare gli spostamenti nell’ambito del territorio nazionale e regionale, ciascun candidato, a prescindere dalla sede indicata come prima preferenza di assegnazione, sostiene la prova presso la/e sede/i dell’ateneo/degli atenei disponibili nella propria provincia di residenza o, se non disponibili, nella provincia limitrofa rispetto a quella di residenza.” Dunque, all’atto dell’iscrizione. Nell’elenco saranno quindi contenute le sedi disponibili, in mancanza di disponibilità, l’aspirante matricola potrà selezionare le sedi delle provincee così via, finché non avrà selezionato il luogo più vicino al proprio domicilio dove svolgere la prova.