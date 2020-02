Test Medicina Cattolica 2020: come iscriversi

• 270 posti disponibili per il corso di Medicina e Chirurgia;

• 25 posti disponibili per il corso di Odontoiatria e protesi dentaria.



Test Medicina Cattolica 2020: come partecipare al test di ingresso

Test Medicina Cattolica 2020: i quesiti, il punteggio e il bando

• 70 quesiti di ragionamento logico e logico-matematico;

• 30 quesiti di cultura scientifica: Biologia (10 quesiti), Chimica (10 quesiti), Fisica (10 quesiti);

• 5 quesiti di cultura generale;

• 5 quesiti di conoscenza della lingua inglese;

• 10 quesiti di cultura etico-religiosa.



• 1 punto per ogni risposta esatta;

• meno 0,25 punti per ogni risposta errata;

• 0 punti per ogni risposta non data.



Sono aperte le iscrizioni al test di ingresso per accedere aidell’I corsi e i relativi posti disponibili a cui è possibile accedere dopo aver superato la prova di ammissione sono ripartiti in:Guarda anche:L’al test deve essere effettuata, registrandosi sul portale di ateneo presso il sito https://roma.unicatt.it/. Una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali, il sistema richiederà l’inserimento dei propri dati anagrafici e scolastici, e la specificazione di uno dei due corsi di laurea per cui si concorre.Per completare e rendere valida l’iscrizione inoltre, i candidati sono obbligati a, ovvero una tassa di partecipazione non rimborsabile pari ache potrà essere versata sia in un Istituto di credito, sia mediante carta di credito.è fissata il; i candidati devono presentarsi alle, muniti di documento di identità e ricevuta di pagamento del bollettino MAV presso l’Ente “Fiera Roma” in Via Portuense, 1.645 – 00148 Roma.Indipendentemente dal corso di laurea prescelto, il test di ingresso è il medesimo e si compone dida svolgere in. I quesiti sono ripartiti fra:Lainvece sarà assegnata secondo i seguenti criteri:Per consultare il bando online clicca qui