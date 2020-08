Test Medicina 2020: le cose indispensabili da portare, quelle consentite e quelle vietate

Test Medicina 2020: le cose da portare per essere ammessi

• Un documento di riconoscimento valido: carta di identità o passaporto. Per quel che riguarda la patente, la questione è controversa poiché negli anni scorsi non è stata accettata da alcune università, quindi meglio non rischiare!

• Ricevuta di iscrizione rilasciata da Universitaly al momento dell’iscrizione: non sempre è richiesta dalle università ma è sempre meglio essere previdenti e portarla con sé;

• Ricevuta di pagamento: è fondamentale portare la ricevuta della tassa di iscrizione che attesti il pagamento effettuato tramite bollettino o carta di credito.



Test Medicina 2020: cosa è consentito portare

• Bottiglietta d’acqua e snack per rinfrescare le idee e ricaricare le energie;

• Gel igienizzante per le mani;

• Orologio per controllare lo scadere del tempo e affrettarsi con le risposte;

• Portafortuna da tenere in tasca o nello zaino chiuso.



Test Medicina 2020: cosa è assolutamente vietato portare

• Smartphone, tablet, smartwatch e ogni dispositivo dotato di connessione internet;

• Libri di testo, fogli, dispense, biglietti, quaderni e qualsiasi materiale cartaceo scritto;

• Auricolari, webcam e qualsiasi dispositivo con funzioni audio-visive;

• Calcolatrici;

• La propria penna o matita.



