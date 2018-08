Simulazione test Medicina 2018: quiz per prepararsi

L'appuntamento con il test medicina 2018 è fissato per il 4 settembre 2018: tantissimi ragazzi si presenteranno alla prova e si contenderanno i posti disponibili test medicina nelle diverse università italiane. Gli aspiranti medici staranno già da tempo sui libri, ma è importante non trascurare l'allenamento con le simulazioni test medicina. Grazie alla simulazione test medicina, infatti, ci si può preparare a rispondere ai diversi quiz nel tempo stabilito dalla prova (100 minuti) e farsi un'idea sul tipo di quiz che si dovrà affrontare. Ecco perché Skuola.net vi propone una simulazione test medicina online perfetta per esercitarsi.

Test medicina simulazione: struttura della prova

Simulazione test medicina: allenati con noi

Anche se sie non del test vero e proprio, ripercorre esattamente la struttura della prova del test di medicina che vi troverete davanti il 4 settembre 2018 (anche se il bando non è ancora uscito e bisognerà aspettare luglio per sapere se ci saranno dei cambiamenti). Si tratta di 60 quesiti con cinque opzioni di risposta, tra cui dovrete individuarne solo una corretta. Il compito comprende 2 quesiti per l'argomento di cultura generale, 20 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di fisica e matematica.Ora è tempo di chiudere i libri e. Infatti durante il test di medicina non conterà solamente quanto siete preparati sulle materie del programma, ma anche se saprete gestire il tempo a disposizione. Se avrete 100 minuti per 60 quesiti, dovrete riuscire a impiegare poco più di un minuto a quiz. Ve la sentite di provare?che segue. In bocca al lupo!