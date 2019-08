Simulazioni online Test Scienze della Formazione Primaria 2019

Test formazione primaria simulazione: struttura della prova

competenza linguistica e ragionamento logico (40 quesiti)

cultura letteraria, storico-sociale e geografica (venti quesiti)

cultura matematico-scientifica (venti quesiti)

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta errata o non data;

Sarà inoltre valutata la competenza linguistica.

Simulazione test scienze della formazione su Skuola.net

Simulazione test scienze della formazione, come funziona il punteggio

: per tutti gli aspiranti maestri la prova è non ha ancora una data ufficiale, attendiamo il bando ufficiale. Manca comunque poco al test scienze della formazione , perché con ogni probabilità si svolgerà a settemnre ed è questo il momento in cui studiare sodo per la prova di ammissione a numero chiuso. Ecco perché è. Per avere una preparazione davvero completa, si spazia dai libri ai corsi e alla pratica sui quiz da fare online. Ecco tutte le informazioni sulla prova e il materiale necessario per esercitarsi grazie allaofferta da Skuola.net.Guarda anche:Laè utile perché le future matricole sapranno cosa si troveranno sotto mano il giorno della prova. Il test d'ingresso sarà infatti disposto da ciascuna università secondo il programma ministeriale.ricalca la struttura della prova: salvo modifiche last minute (il bando deve ancora uscire) il test, della durata di due ore e mezza, sarà predisposto da ciascuna università interessata e verterà su 80 quesiti formulati con quattro opzioni di risposta, fra le quali il candidato deve individuare quella corretta, sui seguenti argomenti, specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto:Per accedere al corso bisogna rientrare nel numero dei posti disponibili e raggiungere una votazione di almeno 55/80.Prova superare la prova con laonline di Skuola.net: ricordati infatti che per accedere alla graduatoria locale è necessario avere un punteggio minimo uguale o superiore a 55, pena l'esclusione, e che hai solo 2 ore e 30 minuti per finire tutti i quiz. Esercitati e scopri se riesci ad ottenere un punteggio utile!Quanti punti sei riuscito ad ottenere alla? Per superare la barriera dei 55 punti ed entrare in graduatoria, è importante non dimenticare come viene assegnato il punteggio. Infatti, in caso di risposta positiva, si acquisisce 1 punto, mentre in caso di risposta sbagliata o non data non viene assegnato nessun punteggio. Non si incorre quindi in penalità in caso di errore. Sono previsti punteggi aggiuntivi per certificazioni di lingua straniera.Carla Ardizzone