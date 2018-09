Test professioni sanitarie 2018 simulazioni online

Simulazioni test professioni sanitarie: com'è fatta la prova

Fate parte dei ragazzi che il prossimo 12 settembre tenteranno il test ingresso Professioni sanitarie 2018 ? Sicuramente vi starete già preparando con l’aiuto di, ma se volete esercitarvi al meglio in vista del grande giorno, è il caso di conoscere nel dettaglio come sarà strutturata la prova ufficiale. Quante sono le domande? Quali materie potranno capitare? E’ bene, dunque,, che rispecchi fedelmente quello che sarà il test proposto dagli atenei italiani. Proprio per venire incontro a queste esigenze,, proponendo molti più quesiti formulati in maniera specifica, basati sul modello di un test ufficiale vero e proprio. Ma prima di cominciare, cerchiamo di ricostruire insieme quale sarà la struttura della prova e di vedere qualche dritta perLa prova ufficiale proposta agli studenti per il test di ingresso delle Professioni sanitarie è diversa di università in università. Al contrario di quanto accade per Medicina o Veterinaria, infatti, il compito da svolgere non è lo stesso in tutta Italia: è il Miur a deciderne la fisionomia, ma i singoli atenei possono formulare i quesiti autonomamente o scegliere di affidarsi a consorzi interuniversitari (come Cineca, ad esempio). Quel che sarà uguale, invece, è il tempo a disposizione per lo svolgimento del test: 100 minuti in totale, una media di circa 90 secondi a domanda. Identico sarà anche il calcolo del punteggio, che prevede +1,5 per ogni risposta giusta, -0,40 per ogni errore, 0 per ogni risposta non data. Tutte le università italiane avranno in comune anche il numero di quesiti: 60 per la precisione (e non più 80 come una volta), suddivisi in 20 domande di logica, 2 di cultura generale, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di matematica e fisica.cercando di rispettare anche i tempi consigliati.





Simulazione professioni sanitarie: attenti alla logica

Volete tentare anche il test Ingresso Medicina , insieme al test Professioni sanitarie? Sappiate che, tra i due compiti, ci sono differenze e somiglianze: la parte scientifica dei quesiti non varia di molto, quel che cambia radicalmente è la parte di logica. La scelta dei quesiti logici per Medicina è realizzata dal Cambridge Assesment, mentre, come dicevamo inizialmente, sono i singoli atenei o i consorzi interuniversitari a formulare le domande dei test Professioni sanitarie. In queste ultime, generalmente, i brani di ragionamento logico sono meno frequenti che a Medicina, mentre in entrambi i casi è possibile trovare logica verbale (con i classici esercizi di completamento di frasi), esercizi numerici (come le sequenze) e quesiti di logica matematica. Fate quindi particolare attenzione a questo tipo di quesiti nello. Un esercizio che potrebbe esservi utile per prepararvi al meglio a diversi tipi di prove ammissione professioni sanitarie come il test ammissione fisioterapia. Il test online professioni sanitarie potrebbe anche essere un buon banco di prova come simulazione test infermieristica. Non resta, dunque, che esercitarvi per arrivare a settembre con un adeguato livello di preparazione!Bianca Zito