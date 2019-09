Test Medicina 2019: i risultati e tutte le date importanti

Come consultare i risultati test medicina

Risultati e altre date test medicina 2019 da ricordare

27 settembre : saranno disponibili sulla pagina riservata di Universitaly il questionario di ogni candidato, il punteggio e la scheda anagrafica.

1 ottobre : sarà pubblicata la graduatoria nazionale del test di medicina 2019.

9 ottobre: primo scorrimento di graduatoria.

Tutti pronti per l'appuntamento del 17 settembre. Non si tratta ancora, ma il Miur pubblicherà il punteggio in forma anonima per ogni candidato, assegnando a ogni codice identificativo il risultato ottenuto. Importantissimo in questa fase avere con seI risultati vengono pubblicati su Universitaly, ma non sarà ancora possibile visionare il proprio compito. Quello che sarà possibile vedere il 17 settembre, sarà la lista dei punteggi ottenuti dai singoli candidati divisi per ateneo, ma non ordinati per punteggio. Per sapere qual è il tuo punteggio, dovrai ricordare il tuo codice identificativo, che ti è stato consegnato il giorno del test. In questo modo potrai vedere il tuo punteggio complessivo e parziale per materia.Non sarà possibile sapere ancora se sarai assegnato o prenotato a una determinata sede universitaria, ma potrai sapere se il tuo punteggio è abbastanza alto (il massimo è 90 punti) e se sarai idoneo, ovvero se hai conseguito il punteggio minimo di 20 punti per entrare in graduatoria.Dopo la pubblicazione anonima dei risultati e dei punteggi del test di Medicina 2018, ecco quali sono le altre date da ricordare: