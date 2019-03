Test ingresso 2019: Date e calendario ufficiale

Mettete da parte ansie e paure, c'è Skuola.net a sostenervi ma soprattutto ad aiutarvi per essere pronti e preparati per il giorno del test di ingresso all'università, fino alla data del test di Medicina e degli altri appuntamenti. Vi riportiamo tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sulle date test ingresso 2019: dal test Cisia agli appuntamenti con i test delle università private, fino a tutte le news sui corsi ad accesso programmato locale. Scopri tutto quello che c'è da sapere sulle date dei test di ammissione 2019/2020!

DATE TEST INGRESSO MEDICINA 2019

Ecco, e dei corsi di laurea dell'area medico-sanitaria. In questa area sono comprese anche Veterinaria, Professioni Sanitarie, Odontoiatria, Medicina in lingua inglese. Troverete anche

Test Medicina 2019: 3 settembre 2019

Test Medicina Inglese 2019: 12 settembre 2019

Test ingresso Medicina San Raffaele Milano: dall'1 al 12 marzo 2019

Test ingresso Medicina in Inglese San Raffaele Milano: 2, 5, 9 marzo 2019

Test ingresso Medicina Cattolica Roma : 29 marzo 2019

Test ingresso Medicina in inglese Cattolica Roma : 27 febbraio 2019

Test ingresso Medicina Università Campus Bio-Medico Roma: fine agosto 2018

Test ingresso Medicina in inglese Humanitas Milano: 15 marzo 2019

Test ingresso Odontoiatria San Raffaele Milano: 8 marzo 2019

Test ingresso Veterinaria: 4 settembre 2019

Medicina in inglese UniCamillus Roma: 27 aprile 2019

DATE TEST INGRESSO PROFESSIONI SANITARIE 2019

: 11 settembre 2019

Test ingresso Igiene Dentale San Raffaele Milano: 4 marzo 2019

Fisioterapia San Raffaele Milano: 4 e 11 marzo 2019

Test ingresso Infermieristica San Raffaele Milano: 4 marzo 2019

Test ingresso Professioni sanitarie Cattolica Roma: settembre 2019

Test ingresso Professioni sanitarie Campus Bio-Medico Roma: settembre 2019

Data test ingresso Infermieristica Humanitas University Milano: settembre 2019

DATE TEST ARCHITETTURA 2019 E DESIGN

Il test di ingresso per entrare nei corsi di laurea di Architettura è gestito a livello nazionale, mentre il test di Design è gestito a livello locale. Ecco lee test ingresso Design:

Test ingresso Architettura 2019 - Ingegneria Edile: settembre 2019

Test ingresso Design Politecnico di Milano: da marzo 2019

Test ingresso Design Politecnico di Torino : da marzo 2019

Design Politecnico di Bari: settembre 2019

Test ingresso Design della Moda IUAV Venezia: settembre 2019

Test ingresso Disegno Industriale IUAV Venezia: settembre 2019

DATE TEST INGRESSO 2018: BIOTECNOLOGIE E AREA SCIENTIFICA

Per quanto riguarda i test di ingresso dell'area scientifica, non sono organizzati a livello nazionale ma a livello locale dalle singole università. Tuttavia molti atenei scelgono di affidarsi al consorzio nazionale CISIA per la compilazione e l'organizzazione del test. Ecco le: il test ingresso biotecnologie 2019, test ingresso biologia 2019, test ingresso scienze motorie 2019,e degli altri corsi del settore.

Biotecnologie, Scienze Biologiche, Chimica "Test Cartaceo Scienze" del CISIA: settembre 2019

Biotecnologie, Scienze Biologiche, Chimica, Farmacia e CTF "TOLC-I Ingegneria e Area Scientifica", Test On Line del CISIA: da febbraio 2019

Test Farmacia cartaceo CISIA: settembre 2019

Test Biotecnologie, Biologia, Chimica, Farmacia, CTF Palermo: da aprile 2019

Test Biotecnologie Napoli Vanvitelli: settembre 2019

Data test ingresso Biotecnologie San Raffaele Milano: settembre 2019

Date test di ammissione Biotecnologie, Chimica, Farmacia, CTF: settembre 2019

Data test ingresso Biotecnologia, Biotecnologie mediche: settembre 2019

Date test di ammissione Biotecnologie, Chimica, Farmacia, CTF altre università: settembre 2019

Data test ingresso Scienze motorie: settembre 2019

Scienze Motorie Palermo: da aprile 2019

Data test ingresso Scienze Motorie Milano Cattolica: da luglio 2019

Data test Scienze Alimentazione e Nutrizione Umana Università Campus Bio-Medico Roma: maggio 2019

Test Fisica, Matematica, Viticoltura, Biomolecolari Trento: da aprile 2019

DATE TEST AMMISSIONE: INGEGNERIA 2019

Anche per Ingegneria e Agraria sono state fornite delle date in cui si svolgeranno le prove, presso alcune università. Per quanto riguarda il test CISIA, lesi svolgerà il primo settembre.

Date Test ingresso Ingegneria 2019 (test cartaceo CISIA): settembre 2019

Data Test ingresso Ingegneria (TOLC-I, test online CISIA): da febbraio 2018

Test Ingegneria Politecnico di Torino: da marzo 2019

Date test Ingegneria Politecnico di Bari: da aprile 2019

Date test ammissione Ingegneria Industriale - Università Campus Bio-Medico Roma: maggio 2019

Test Ingegneria Palermo: da aprile 2019





DATE TEST INGRESSO UNIVERSITÀ: ECONOMIA E GIURISPRUDENZA

Alcune prestigiose università come Bocconi, Luiss e Cattolica hanno già stabilito. Anche per i test CISIA è stato comunicato un periodo di riferimento. Ecco tutti gli appuntamenti per il test ingresso economia 2019 e il test ingresso giurisprudenza 2019.

Test ammissione Bocconi 2019: 2° round: 1 febbraio 2019/3° round: 12 aprile 2019

Test ammissione Bocconi (Early Session): fine giugno 2019

Test ammissione Liuc: 7 febbraio 2019

Test Cattolica Economia Milano: 10 febbraio, 25 maggio, 17 luglio 2018

Test Cattolica Economia Roma: da febbraio 2019

Test ingresso Economia (test cartaceo CISIA): settembre 2019

Test ingresso Economia (TOLC-I, test online CISIA): da marzo 2019

Test Economia Bicocca Milano: maggio 2019/ settembre 2019

Test ingresso Economia Padova, Trento: aprile 2019/ agosto 2019

Test ingresso Giurisprudenza Trento: aprile 2019/ agosto 2019

Test Economia Lumsa: maggio 2019

Test Ammissione Luiss: 1° sessione: 17 gennaio 2019 / 2° sessione: maggio 2019

DATE TEST AMMISSIONE: PSICOLOGIA E SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA

Il, a numero chiuso, è gestito a livello locale dalle singole università secondo le direttive Miur. Ecco gli appuntamenti confermati per le date per Test ingresso Psicologia 2018 , Sociologia, Scienze Sociali nelle varie università:

Test Ingresso Formazione primaria 2019: 13 settembre 2019

Date Test Ingresso Scienze e Tecniche Psicologiche San Raffaele Milano: da maggio 2019

Date test Scienze e Tecniche Psicologiche - Cattolica Milano e Brescia: luglio 2019

Date test Scienze e Tecniche Psicologiche - Bicocca Milano: maggio 2019

Date test Scienze e Tecniche Psicologiche - Bologna: maggio 2019

Date Test ingresso Formazione / Educazione / Scienze sociali: settembre 2019

Date Test ingresso Psicologia / Servizio Sociale / Sociologia - Trento: da aprile 2019

Test scienze psicologiche - Padova: agosto 2019

Test Scienze dell'Educazione e della Formazione - Padova: settembre 2019

Test Servizio Sociale - Padova: settembre 2019

DATE TEST INGRESSO: LINGUE E COMUNICAZIONE

Per le lauree dell'area lingue e comunicazione sono state comunicate alcune, anche se per molte università il calendario della prova è in fase di lavorazione. Ecco tutti gli appuntamenti per il test scienze della comunicazione e il test di lingue.

Date test ingresso Lingue, culture e società dell'Asia e dell'Africa mediterranea - Ca' Foscari Venezia: aprile 2019

Test ingresso Lingue / Turismo: settembre 2019

Test Scienze della Comunicazione - Padova: settembre 2019

Test ingresso Lingue Moderne - Trento : aprile 2019

Test ingresso Comunicazione e Società - Milano Statale: settembre 2019