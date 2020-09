Oggi Test Medicina 2020 per più di 66mila candidati: cosa sapere

Test di Medicina 2020: domande e punteggio

• Cultura generale: 12 quesiti

• Ragionamento logico: 10 quesiti

• Biologia: 18 quesiti

• Chimica: 12 quesiti

• Fisica e Matematica: 8 quesiti



• 1,5 punti per ogni risposta corretta

• 0 punti per ogni risposta non data

• -0,4 punti per ogni risposta errata.



Test Medicina 2020: cosa cambia a causa del Covid-19

Test Medicina 2020: sessione suppletiva per i positivi al Covid-19?

Test Medicina 2020: le date utili da ricordare

L’attesa per tutti gli aspiranti camici bianchi è finalmente terminata: oggi, avrà infatti inizio il temutissimo. La concorrenza, come ogni anno, è davvero molto alta per iche dovranno contendersiLa prova ha una durata die si compone di un test dicon 5 opzioni di risposta, suddivise tra le seguenti materie:In base alla natura della risposta, viene assegnato un determinatoIlche è possibile ottenere rispondendo a tutte le domande correttamente è dunque pari amentre ilper essere consideratied entrare dunque nella graduatoria è pari a. Tuttavia,poiché solo gli aspiranti con i punteggi più alti in graduatoria riusciranno ad aggiudicarsi uno dei 13.072 posti a disposizione.Guarda anche:A differenza degli anni scorsi, per arginare qualsiasi rischio di diffusione del contagio di, la sede in cui gli iscritti dovranno recarsi sarà quella più vicina alla propria residenza e non più dunque quella dell’ateneo di prima scelta. Ciascun ateneo ha provveduto infatti ad organizzare in maniera autonoma la prova nel pieno rispetto di tuttevigenti.Proprio per questo, tutti i candidati avrannonon solo durante le operazioni di riconoscimento, ma ancheNei principali spazi di passaggio all’interno degli atenei saranno inoltre presentiLa grande novità di quest’anno, in molte università, è quella che rende indispensabile l’, scaricabile dallo stesso portale di iscrizione Universitaly , per l’accesso alla prova di ammissione 2020 in Medicina. In essa, i candidati devono infatti dichiarare di non avere né una temperatura superiore ai 37,5° né sintomi analoghi a quelli tipici del Covid-19, di non essere in quarantena e di non aver avuto contatti negli ultimi 14 giorni con persone affette dal virus.Brutte notizie invece per gli iscritti che sfortunatamente sono in quarantena o sono risultati positivi al Covid-19: per questi candidatiquindi. A tale proposito, sul sito stesso del MUR si legge che: “Il Ministero dell’Università e della Ricerca, vista la presenza di candidati destinatari dei provvedimenti sanitari di prevenzione del Covid-19 che, ha provveduto ad avvisare i Ministeri competenti al fine di”.Dopo aver svolto il Test di ingresso 2020 di Medicina, i candidati dovranno attendere qualche giorno per i risultati. Ilinfatti il CINECA provvederà alla pubblicazione deisul portale Universitaly , mentre pere confrontarlo con il punteggio ottenuto, gli aspiranti medici dovranno attendere ilLa, contenente tutti gli, sarà pubblicata ilDalinfine inizieranno gliche determineranno l’assegnazione definitiva delle varie sedi scelte dai candidati.