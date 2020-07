Graduatoria test Medicina 2020: la guida per orientarsi

12 quesiti di Cultura generale ;

; 10 quesiti di Ragionamento logico ;

; 16 quesiti di Biologia ;

; 16 quesiti di Chimica ,

, 6 quesiti di Fisica e Matematica.

Graduatoria Test Medicina 2020: il calcolo del punteggio

1,5 punti per ogni risposta corretta ;

per ogni ; -0,4 punti per ogni risposta errata ;

per ogni ; 0 punti per ogni risposta non data.

Test Medicina 2020, la graduatoria: prenotato e assegnato

• Gli assegnati sono coloro che hanno totalizzato un punteggio talmente alto da essere i destinatari dei posti indicati nella sede di prima scelta. In questo caso l’immatricolazione dovrà avvenire entro 4 giorni lavorativi o il proprio posto verrà ceduto ad altri attraverso i successivi scorrimenti di graduatoria.

• Risultano prenotati invece coloro che sono destinatari di un posto disponibile in una delle sedi indicate fra le proprie preferenze successive alla prima. In questo caso possono decidere di immatricolarsi in una delle sedi in cui sono prenotati, oppure aspettare i successivi scorrimenti di graduatoria per vedere se si rendano disponibili preferenze ritenute migliori. Anche per i prenotati comunque il termine di tempo concesso per decidere è di 4 giorni, alla scadenza dei quali, se non si sarà indicato nulla si verrà cancellati definitivamente dalla graduatoria.



Graduatoria Test Medicina 2020: la conferma di interesse

in tutta Italia si svolgerà il test di ingresso a numero programmato per ilI posti medicina 2020 sono, in totale, 13.072 (erano 11.568 lo scorso anno) e quelli per Odontoiatria e Protesi Dentaria sono 1.231 (erano 1.133).La prova durae si compone dicon cinque opzioni di risposta:Il punteggio viene assegnato in base alle risposte date:Ila cui si può aspirare è quindi pari amentre ilper risultare idonei ed entrare quindi nella graduatoria è pari aIlpubblica, nell'area riservata a ogni candidato su, mentrepubblica, sempre nell'area riservata su Universitaly,, in modo da verificare gli eventuali errori commessi e confrontare le risposte con i punti assegnati.Per conoscere lai candidati dovranno attendere fino la fine di settembre 2020, infatti,, invece, verrà pubblicata lIn questa prima fase a tutti gli idonei sarà assegnato, accanto al proprio nome, anche lo stato disul sito Universitaly, il CINECA provvederà pubblicarea cui ne seguiranno altri.Tutti i candidati assegnati o prenotati, ad eccezione degli immatricolati e dei rinunciatari,(compreso il giorno di pubblicazione dello stesso), devono daresul portale Universitaly.La mancata comunicazione di conferma entro i termini indicati, comporta il decadimento immediato dalla graduatoria e l’impossibilità quindi di una futura immatricolazione in quel preciso anno accademico.