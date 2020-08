Test di medicina 2020: è uguale in tutta Italia?

I test d’ammissione alle università

Medicina 2020, è uguale in tutta Italia?

Non solo medicina

Laè il pensiero fisso per molte matricole, che si preparano in previsione dell'appuntamento del. Ma si tratta di un test che si svolgerà a livello nazionale, quindi uguale per tutta l'Italia, o no? Bisogna intanto sottolineare che questi esami di ammissione alle università occorrono agli atenei per selezionare un numero prestabilito di studenti che vi accederanno.Non solo, ma anche altre università prevedono di superare una prova di ammissione. Come funzionano? Ci saranno svariate domande, tra cultura generale e materie specifiche, per valutare l'idoneità del candidato alle discipline previste per i corsi universitari.La. In particolare, i contenuti del test sono stabiliti dal Ministero dell'istruzione. Per il materiale se ne occupa una commissione del Ministero dell'Università e della Ricerca istituita con decreto ministeriale. Il motivo per cui si stabiliscono delle date uniche a livello nazionale è che si vuole evitare che un candidato provi più volte e in diverse sedi l’accesso all'università.Il lavoro della commissione per redigere delle prove uguali in tutto il territorio nazionale non si focalizza solo suEcco l'elenco delle università che prevedono gli stessi test in Italia:Serena Santoli