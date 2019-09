Test medicina 2019: proteste in tutta Italia e flash mob

Test di ingresso a numero chiuso medicina: giusto o discriminatorio?

Test medicina 2019, le richieste della protesta

Flash mob davanti agli atenei contro il test di ingresso in medicina

Non è un caso che leabbiano scelto proprio oggi martedìcome giorno per dare voce al loro dissenso contro quella che definiscono in modo unanime ''. Tra poche ore infatti, precisamente alle 11:00, avrà inizio il temutissimoche, essendo, escluderà poco meno di 60mila aspiranti medici. Il numero degli iscritti infatti anche quest’anno è molto alto, soprattutto se rapportato al numero dei posti realmente disponibili: le stime contano benche dovranno contendersiGuarda anche:Il numero dei posti a disposizione per l’anno accademico 2019/20 secondo il parere di Camilla Guarino, membro di, sono assolutamente insufficienti a sanare quella che ritiene essere una vera e propria ‘’. Negli ultimi mesi infatti la difficoltà nel reperire medici è venuta a galla in modo massiccio e col passare del tempo se ne prevede un incremento esponenziale. Concorda su questa linea di pensiero anche Giacomo Cossu, coordinatore della, che per contrastare questo drammatico fenomeno sociale in ascesa, auspica ad un necessario ‘e del concorso di specialità raddoppiando il numero delle borse e attraverso una programmazione di lungo periodo sui bisogni di salute del nostro Paese’.Se è vero inoltre che, come dichiara Guarino, negli ultimi mesi, per colmare il vuoto della categoria dei medici, si è fatto ricorso a quelli in pensione, a quelli militari e anche ai neolaureati privi di quell'indispensabile formazione propedeutica allo svolgimento della professione, appare allora inaccettabile qualsiasi ‘barriera di accesso dal test di oggi al test di specializzazione che limita ulteriormente il numero di medici’. Per questo, tutte le associazioni studentesche citate sono concordi nel dichiarare apertamente 'emergenza sanitaria' e nel chiedere quindi che 'per rispondere ai bisogni di salute del Paese,’.A sostegno di questa tesi, anche Giulia Biazzo, coordinatrice nazionale dell’, aggiunge che i test di ingresso a numero programmato non sono uno strumento in grado davvero di valutare realmente la preparazione degli studenti ma servono soltanto per ‘selezionare e ridurre in numero i futuri studenti universitari’, ostacolando la libera scelta del futuro percorso di studi dei giovani dopo il diploma di scuola superiore.Se da una parte quindi le parole di denuncia della coordinatrice colpiscono il governo rimproverandolo di non ‘finanziare realmente l'istruzione pubblica per garantire a tutte e tutti di accedere ai gradi più alti degli studi’, dall’altra di conseguenza affondano sul problema della ‘, generando il meccanismo per cui’.Oggi martedì 3 settembre, nelle ore che precedono il test nazionale, dperLemobilitate con flash mob contro il sistema di reclutamento del test di ingresso a numero chiuso in Medicina, sono le seguenti: