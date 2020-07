Come prendi appunti? Ecco i tipi di studente

Come sottolinei? Ecco che tipo si studente sei

Preferisci gli appunti al margine? Sei rapido e ami il colpo d'occhio

Post-it per i più creativi

Prendi appunti di qualità? Scambiali su Skuola.net|Store

Hai mai sentito parlare di? Si tratta di quella tecnica che deduce, o pretende di farlo, caratteristiche psicologiche delle persone dall’analisi della loro grafia. Oggi parleremo di quanto il tuo, del tuo carattere, della tua vita da studente. Pochissimi, infatti, sono i giovani che non hanno l’abitudine diche possano essere d’aiuto nella fase dello studio e del ripasso: si tratta di geni o di alunni particolarmente svogliati.Ma il panorama generale della scuola, per non parlare di quello universitario, ci rivela come gli appunti, le note, i promemoria, siano i protagonisti indiscussi di quaderni, libri, diari e agende di ogni studente. Le tecniche sono svariate: c’è chi ha il dono della sintesi estrema, chi, invece, preferisce appuntarsi frasi intere, e non sono pochi i giovani che affidano il ripasso ai riassunti diligentemente elaborati per ogni materia teorica.La tendenza generale è quella di utilizzare, finendo con il ridipingere intere pagine di libri. Bastano poche settimane di scuola per fare in modo che non esista più alcuna traccia di quello che era l’aspetto originario del testo. I più precisi assegnano ad: il giallo per le date e i concetti, il verde per i luoghi e le regole generali, il blu per i personaggi e le correnti, il rosa per gli eventi e i titoli delle opere. Non pochi sono quelli che preferiscono ricorrere semplicemente allae al massimo ad un unico evidenziatore, nella maggior parte dei casi giallo. Questa è la tendenza dei secchioni, anche un po’ spilorci, che tengono particolarmente ai propri libri, e non vogliono rischiare di imbrattarli troppo. La stragrande maggioranza degli studenti, lasciando spazi bianchi ogni 10 righe. Pochi sono capaci di cogliere i concetti fondamentali, riservando, come sarebbe logico, solo a quest’ultimi l’evidenziazione. Poi ci sono i casi deiche, anche dopo anni, hanno conservato tutto il profumo di carta tipico delle pagine nuove, e sono rimasti praticamente. Il proprietario di questi sarà sicuramente un tipo che a scuola ci è capitato per caso.Gli studenti che hanno l’abitudine di prendere appunti durante le spiegazioni, tengono particolarmente al rendimento scolastico, o hanno l’obiettivo pratico di economizzare i tempi durante lo studio,legati ad ogni paragrafo del libro. Certo non si tratta di un metodo alla portata di tutti. Bisogna essere rapidi. Ecco perché molto spesso si intraprende questa ardua impresa, ma ben presto, sopraffatti dalla fatica e spazientiti, si getta la spugna.Un altro metodo veloce di segnare parole chiave, date e nomi da ricordare è quello di ricorrere ai praticispopolano tra gli studenti proprio perché consentono di essere direttamente applicati sulle pagine di libri e quaderni, e rinfrescare la memoria, ogni volta che ce ne sia necessità, con un semplice e rapido colpo d’occhio. Innegabile il tocco, rendendo lo studio e la lettura quasi più piacevoli. Gli studenti che ricorrono a questa tecnica sono tendenzialmente tipi pratici che vogliono economizzare tempo e spazio senza scrivere direttamente sul testo. Chi è particolarmente amante dell’ordine comprerà post-it monocolore. Chi, invece, vuole vivacizzare le ore di studio, oltre che il materiale, adotterà post-it dalle svariate tonalità, optando per quelle fluo.Qualsiasi sia il tuo talento nel prendere appunti, Skuola.net|Store è la piattaforma che fa per te: potrai infatti condividerli con la nostra community guadagnando per il tuo ottimo lavoro. Skuola.net|Store è il primopensato per lofra gli studenti stessi che permettecon lo scopo di facilitare lo studio universitario rendendo più semplice il reperimento del materiale di approfondimento.Su questo motore di ricerca appositamente pensato per soddisfare le richieste specifiche degli studenti, sarà possibile infatti non solo cercarema affinare la ricerca specificando anche. In questo modo, il motore restituirà gli appunti che coincidono con i filtri assegnati, specificando su ciascun file presente nel database anche, in modo da rendere la ricerca più precisa ed utile possibile senza il rischio di dispersione.E se vi accorgete che tra i quaderni vi manca qualche argomento importante, non fatevi prendere dal panico. Puoisu Skuola.net|Store , dove troverai pubblicati proprio gli appunti presi a lezione da altri studenti che hanno seguito le stesse lezioni, con lo stesso insegnante, nella tua stessa università.