Hai un’idea geniale per innovare la mobilità? Puoi ottenere 5mila euro per svilupparla

Mobilità e modelli assicurativi: proponi la tua idea innovativa

“Ania is calling”: come partecipare

Bootcamp e premi per le migliori idee innovative: le prime 4 ricevono 5mila euro

Ania is Calling Vinci 5mila euro per sviluppare il tuo progetto Clicca qui! Invia la tua idea

L’emergenza sanitaria in corso ha, ma è anche stato il momento in cui tante persone di talento sono riuscite adi una realtà ormai diversa da quella che conoscevamo solo fino a qualche mese fa.Se sei unoe anche tu hai un’idea geniale nel cassetto, puoi partecipare alla Call for Ideas “ Ania is Calling ” entro il 31 agosto 2020: le 20 idee finaliste avranno la possibilità di essere sviluppate durante un bootcamp che si svolgerà a settembre 2020, mentreLeggi l’articolo e scopri come partecipare.Mobilità, contesti urbani e servizi di mobilità offerti dal mondo assicurativo: questi gli ambiti in cui si muove la- Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - e che offrono tantissime opportunità a chi ha voglia di mettersi in gioco. La richiesta è quella di sviluppareche non riportino alla situazione precedente alla pandemia ma cheMa quali spunti, nello specifico è possibile proporre rispondendo alla Call? Ad esempio,, è possibile scegliere soluzioni in grado di aumentare la sicurezza anti-Covid nei mezzi pubblici e car-sharing, o volte allo sviluppo della mobilità o allo sviluppo urbano sostenibile, o della mobilità integrata o “multimodale”. Ancora, si potranno presentare servizi per gestire l’organizzazione degli spazi della città, o le nuove e diverse esigenze dei cittadini a seguito dell’emergenza sanitaria. In, è possibile proporre servizi innovativi dei prodotti assicurativi per auto e nuove forme di mobilità (es. car sharing, biciclette, monopattini, overboard, …), o anche diverse forme di incentivazione verso comportamenti virtuosi degli assicurati, come l’utilizzo di mobilità sostenibile, o la sensibilizzazione sull’adozione di misure di prevenzione connesse all’utilizzo, ad esempio, dei mezzi di sharing. Ancora, è possibile suggerire nuove soluzioni personalizzabili, sempre in ambito assicurativo, per poter rispondere alle nuove esigenze di mobilità o a supporto della distribuzione dei prodotti assicurativi adeguata al nuovo contesto legato all’emergenza COVID-19.Laè rivolta aiiscritti all’università o neolaureati da massimo due anni, o a giovani startupper. Puoi iscriverti come(con un team di massimo 4 persone) o come, purché tu sia uno dei soci fondatori e attualmente iscritto ad una delle università italiane o essere neolaureato da non più di due anni; se tuttavia la tua startup fa parte di un incubatore universitario, non è necessario che tu sia uno studente o un neolaureato. Inoltre, la startup deve essere regolarmente registrata al Registro delle Imprese da non più di tre anni dall’avvio dell’iniziativa (19 maggio 2020) e non può avere un fatturato superiore ai € 100.000. Presentare la tua idea è molto semplice: dopo esserti registrato , dovrai compilare il form dedicato che trovi cliccando su questo link inserendo il titolo dell’idea, l’ambito, un abstract di massimo 100 caratteri, la descrizione del progetto in massimo 500 caratteri e, infine, università e facoltà di provenienza.Dovrai poi caricare almeno un file con tutte le informazioni utili e una sintesi delle voci di costo e dei benefici quantitativi e qualitativi del progetto.La tua idea sarà valutata in maniera attenta, tenendo conto di 4 criteri:. Le migliori proposte, quindi, dovranno avere una forte portata innovativa rispetto al mercato, in termini di nuovi prodotti e servizi, per il livello di avanzamento delle componenti tecnologiche o dei modelli dibusiness. Dovranno inoltre poter essere realizzate senza vincoli tecnologici e legali, in tempi congrui, ed essere altamente attrattive per la città, i cittadini e per le compagnie assicurative, in particolare per far fronte alla nuova realtà creata dall’emergenza coronavirus. Non ultimo, avranno un impatto economico sostenibile, con un ottimo equilibrio costi e benefici.Leche rispecchiano al meglio i criteri di valutazione di “” saranno sviluppate all’interno di un, con il supporto di Ania e di esperti esterni di business assicurativo e di innovazione.Ma la vera occasione riguarda i: riceveranno infatti. La selezione dei vincitori, i quali saranno proclamati in occasione di un evento ad hoc, avverrà a ottobre 2020. Inoltre, per i vincitori le cui idee Ania intende sviluppare, possono essere. Stesse eventuali opportunità possono essere previste per i partecipanti che si sono distinti, a discrezione del Comitato di Valutazione.