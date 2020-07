Test Medicina 2020: tutte le sedi e le facoltà di medicina in Italia

Test Medicina 2020: come effettuare l’iscrizione

Test Medicina 2020: la lista completa delle sedi universitarie in Italia

In questi giorni tutti gli aspiranti medici si stanno affrettando per completare l’iscrizione alLaper inviare la domanda di iscrizione al test di Medicina rimarrà infatti apertaGuarda anche:L’iscrizione al test di Medicina 2020 deve essere effettuata online collegandosi al portale www.Universitaly.it , come stabilito dal Decreto Ministeriale del 16 Giugno 2020.Al momento dell’iscrizione al test inoltre sarà richiesto di. Tuttavia, a differenza dagli scorsi anni, i test andrà svolto nella sede più vicina, assegnata dal CINECA al momento dell'iscrizione, e non nella sede di prima preferenza.Per completare l'iscrizione, sarà necessario pagare la quota indicata dal bando dell'università entro la scadenza del 23 luglio.Poiché nell’iscrizione al test di ingresso è richiesto obbligatoriamente al candidato di indicare le sedi universitarie in cui si desidera accedere, è importante valutare bene non soloma anchein quanto questa scelta, apparentemente banale, potrebbe invece compromettere anche l’ammissione stessa.Cliccando sul seguente link è possibile leggeresu cui sono riportateper cui è possibile concorrere, suddivise ciascuna per regione e città: clicca qui per la lista completa