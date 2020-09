Test Medicina 2020 e Covid, restano fuori gli studenti in quarantena

Test d’ingresso medicina 2020: gli studenti in quarantena non partecipano?

Test medicina 2020: l’intervento del Ministro

Test di medicina 2020: ipotesi seconda data

Il test di Medicina 2020, fissato per, è ormai alle porte, tuttavia non tutto sembra andare per il verso giusto. Infatti sono in molti in queste ore a far notare una: di cosa si tratta? Parliamo ancorache, oltre ad aver cambiato in parte l’organizzazione del test,Scopriamo meglio di cosa si tratta.Sembrerebbe esserci un problema non da poco:. Infatti, secondo le disposizioni ministeriali, tutti i partecipanti al test d’ingresso di medicina 2020 del 3 settembre dovranno portare con sénella quale si deve dichiarare di, di non avere avuto recenti contatti con persone risultate positive al virus e di non essere positivi. Di fatto,Proprio per cercare di risolvere questa spinosa questione,, come riportato dal Corriere.it , era sceso in campo proprio qualche giorno fa, dichiarando che: “Stiamo valutando la possibilità di trovare una data alternativa per consentire anche a loro di sostenere il test”. Ma non c’è molto da festeggiare, infatti lo stesso Ministro. E proprio a conferma di ciò, ieri sul sito del Ministero del MIUR è apparso il seguente avviso: “Si informa che il Ministero dell'Università e della Ricerca, vista la presenza di candidati destinatari dei provvedimenti sanitari di prevenzione del Covid-19 che, pertanto, non potranno sostenere le prove di accesso programmato previste a partire da giorno 1 settembre p.v. , ha provveduto ad avvisare i Ministeri competenti al fine verificare ogni eventuale possibile gestione delle suddetta situazione”. Insomma, neanche il Ministero dell’Università riesce a trovare una risposta certa questa difficile situazione.Per ovviare al problema della quarantena delle aspiranti matricole che non hanno la possibilità di sostenere il test il 3 settembre,. Ma questa soluzione presenta moltissimi altri problemi:di tutti i candidati che hanno svolto il test il 3 settembre che si potrebbero scagliare contro i candidati della seconda tornata accusandoli di aver avuto più tempo per prepararsi. Inoltre,, prevista per il 25 settembre, e quindi bisognerebbe anche spostare il termine per le immatricolazioni e. ”Sto valutando con i miei colleghi di governo come affrontare la questione”, ha concluso il Ministro Manfredi.