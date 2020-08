Numero Chiuso Medicina 2020: come superare l’ansia da test

Come passare il test di medicina 2020

Il test di medicina 2020 è definitivamente alle porta,, il giorno nel quale. Solo, questa terribile competizione scoraggia molti giovani ragazzi, che a poche ore dal test sentono inevitabilmente l’ansia e la pressione salire.Ma come sconfiggere queste brutte sensazioni per poter affrontare il test nel modo più sereno possibile? In aiuto ai tantissimi che proveranno ad accedere alla facoltà di medicina e chirurgia si schiera anche lo studio legale Consulcesi.La competizione è altissima per passare il test di medicina 2020 ed, soprattutto ai tempi del, dove oltre al test vero e proprio i partecipanti dovranno anche stare attenti a tutte. E tutto ciò si somma alla grande preoccupazione che ogni candidato vive in concomitanza al test d’ingresso, e, coloro che hanno investito, fisicamente e mentalmente, più tempo per prepararsi al grande giorno, ma come gestire lo stress? Secondo il professor Giorgio Nardone: “No a full immersion, meglio studio schematico e pratico. - e continua - A superare il test sono infatti solo gli studenti più preparati a non cadere in domande ambigue e tranelli, tipici dei test a risposta multipla”.Il professor Giorgio Nardone, uno psicologo e psicoterapeuta italiano, interpellato da Consulcesi ha rilasciato. "Le full immersion gli ultimi giorni prima del test non servono. Alimentano soltanto l’ansia. Meglio – sottolinea - uno studio di poche ore al giorno spalmate in un periodo più lungo. È infatti così - aggiunge - che si fissano meglio i concetti da apprendere". Altra cosa da evitare è "leggere e ripetere ad alta voce", uno dei metodi di studio. "Questo approccio può essere efficace fino alla terza media quando si deve imparare ad esporre i concetti, ma non serve a nulla dopo", spiega Nardone, "Specialmente per i test di medicina a risposta multipla, il tipo di studio più efficace è quello che consente una maggiore schematizzazione dei concetti alternata con la pratica" aggiunge.Ma cosa suggerisce esattamente il professor Nardone?. È fondamentaleper avere una percezione generale dell’argomento. Poi è beneche possano aiutare a riportare alla mente i. Successivamente si puòInfine è importante, soprattutto quelle apparentemente, per cercare disenza cadere nel. Un consiglio valido per il giorno del test è quello di: “Anche se si hanno pochi secondi a domanda, bisogna leggere attentamente quello che c’è scritto per evitare di cadere nei tranelli”, suggerisce Nardone.