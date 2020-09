Test Medicina 2020, Manfredi: studenti in quarantena non lo recuperano

Test di recupero per medicina 2020? Le parole di Manfredi

Manfredi sul test di medicina 2020

Il test di medicina 2020,, ha portato con sé non poche. Da tempo si aspettava che il Ministero dell’Università si schierasse in modo chiaro e inequivocabile su una questione in particolare: gli studenti che non hanno potuto affrontare il test d’ingresso di medicina 2020,, avranno diritto a una? Ebbene,: scopriamo insieme le parole del Ministro Manfredi.È arrivata ufficialmentedal titolare del Ministero dell’Università e della Ricerca: quest’anno. Questo è stato il succo del discorso del, intervenuto a SkyTg24, dove ha affermato: “Oggi la norma prevede che chi è in malattia e perde un concorso o una prova unica non ha diritto a recuperarla”. Dunque, non ci sarà clemenza neanche per i malati di Covid-19.Intervenuto al tg di Sky24, il Ministro Gaetano Manfredi, spiegando le normative attualmente in vigore: “sono qualche decina, il numero che abbiamo è quaranta, rispetto ai sessantaseimila che si erano iscritti al test. - Ha poi continuato sottolineando il suo impegno - Ho sottoposto il problema anche al dipartimento della funzione pubblica per avere un chiarimento sulla possibilità di sostenere una prova suppletiva, mi è stato risposto che trattandosi di una malattia, oggi la norma prevede che chi è in malattia e perde un concorso o una prova unica non ha diritto a recuperarla. Questo non riguarda solo chi è ammalato di Covid o è in quarantena, riguarda anche chi è in ospedale o chi si è rotto una gamba. - E ha quindi concluso affermando che - Per un problema di parità di trattamento tra tutti i cittadini fare una prova suppletiva solamente per coloro che hanno un problema di Covid, rappresenta ad oggi una disparità rispetto all'eguaglianza di condizioni tra tutti i concorrenti”.