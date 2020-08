Test Medicina 2020: aule, orari e convocazioni

Le sedi e gli orari del test di medicina 2020

Il test di medicina è sempre più prossimo:. Tra meno di una settimana oltre 66mila studenti si sfideranno per accaparrarsi uno degli ambiti posti messi a disposizione per le facoltà di medicina e chirurgia in tutta Italia,E tra l’ansia per il test imminente e il ripasso degli ultimi argomenti, forse potrebbe sfuggirti un dettaglio estremamente importante:Se sei in dubbio e hai bisogno di ulteriori conferme, ecco che noi di Skuola.net possiamo venirti in aiuto:, ateneo per ateneo per il giorno 3 settembre 2020.Controlla la tua aula!