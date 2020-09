Test Medicina 2020, autodichiarazione e mascherina: le regole anti Covid degli atenei

Autodichiarazione al test di medicina 2020

Il test di medicina 2020 è quasi arrivato:, fissato per. Questa però sarà un’edizione particolare, infattinel nostro Paese e ha avuto ripercussioni anche sul test d’ingresso di medicina 2020.Scopriamo insieme quindi tuttePer poter quindi prendere parte alla prova quest’anno è necessario portare con sé, di non avere avuto recenti contatti con persone risultate positive al virus e di non essere positivi. Dove trovare l’autocertificazione? Ebbene,da portare con sé il giorno delle prove di ammissione, autocertificazione si può scaricare anche nell'area riservata a ciascun studente su. È quindi essenziale non dimenticare di portarla con sé il giorno della prova.Oltre all'autocertificazione,, che rappresentano delle assoluterispetto al passato: infatti, in primis(fino all'anno scorso, l'ateneo per cui si concorreva come prima scelta era anche quello in cui si affrontava fisicamente la prova). E' stato il CINECA, al momento dell'iscrizione dei candidati, sulla base della disponibilità dei diversi atenei, a "smistare" le aspiranti matricole. Ovviamente, ogni università è tenuta a predisporre quanto necessario per lo svolgimento della prova in sicurezza.per tutta la durata della prova e delle operazioni iniziale e conclusive del test.Per chi è ancora incerto sulle regole anticovid per il proprio test di medicina 2020,, e cliccando sopra una di esse si aprirà in automaticoda prendere il giorno del test per arginare il contagio da covid-19: